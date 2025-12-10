Trump: «Si Petro no abre los ojos será el siguiente despues de Maduro»

–El presidente Gustavo Petro «va a meterse en grandes problemas si no se pone las pilas», declaró este miércoles el mandatario estadounidense Donald Trump sobre su homólogo colombiano, quien ha sido un persistente critico de la política de Washington en América Latina.

«Si Petro no abre los ojos será el siguiente», declaró Trump a la prensa. «Espero que esté escuchando», agregó.

Interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, como ya ha hecho con el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, el líder de la Casa Blanca respondió que no ha «pensado mucho en ello».

«Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína», recordó el presidente republicano.

En el marco de ofensiva militar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, Trump ha afirmado varias veces que los ataques en tierra contra los «narcoterroristas» llegarán «muy pronto», tanto en territorio venezolano como en otros países.

Desde hace varios meses, los dos presidentes se han lanzado mutuos ataques. Petro ha rechazado y criticado las acciones de la actual Administración estadounidense en el Caribe, donde, bajo la excusa de la lucha contra las drogas, ha hecho un amplio despliegue militar y ha bombardeado algunas lanchas y asesinado a decenas de personas, que el mandatario colombiano ha catalogado como «ejecuciones extrajudiciales». Las operaciones también se han extendido al Pacífico.

En medio de los encontronazos, en octubre pasado, Petro fue sancionado por EE.UU., al ser incluido en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro. Fue señalado de que en su gobierno «se ha disparado a la tasa más alta en décadas» la producción de cocaína.

Asimismo, a principios de diciembre, Trump señaló que cualquiera que fabrique drogas y las venda a EE.UU. está sujeto a agresiones, esto incluiría a la nación suramericana. «He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden […] Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques», manifestó.

En respuesta, Petro lo invitó a ir a Colombia para que constate y participe en la destrucción de laboratorios del narcotráfico. De acuerdo con el mandatario colombiano, en su país, bajo su mandato, se destruyen al menos nueve de estos sitios a diario «para que no llegue cocaína a EEUU.».

Además, Petro advirtió a Trump: «Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas». (Información DW y RT).