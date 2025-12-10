A pesar de mi agarrón con Trump, Colombia mantiene cooperación con EE.UU en lucha contra el narcotráfico: presidente Petro

–Durante la apertura de la XV Cumbre de Ameripol, organismo que congrega a las policías de 30 países del continente y cuyo encuentro se realiza en Bogotá, el presidenente Gustavo Petro afirmó que Colombia mantiene su cooperación con Estados Unidos y otros países de la región en materia de la lucha contra problemas globales como el narcotráfico.

El jefe del Estado advirtió que “aquí se trata de proteger a la humanida?d toda”, porque “si no nos ayudamos nos extinguimos”, y explicó:

“Ecuador necesita del consejo de Colombia, esa es la realidad hoy por hoy. México necesita del consejo de Colombia. Estados Unidos necesita del consejo de Colombia».

Y puntualizó: «Por eso, a pesar de mi agarrón con (el presidente Donald) Trump, yo no quito la cooperación, porque no es Trump. Es la sociedad de los Estados Unidos, que tiene una necesidad».

El primer mandatario recalcó que “Colombia está dispuesta a ayudar en lo que más pueda, de acuerdo a su sabiduría recogida de la experiencia en una materia específica. En otra nos toca aprender de otros. Pero si algo sabemos es de narcotráfico, de cocaína, y podemos enseñar en eso, gracias a nuestros propios fracasos como sociedad. Y está a disposición de todos ustedes ese conocimiento, esa experiencia».

El presidente Petro se refirió a las acciones de su gobierno para impedir que el país sea utilizado como lugar de tránsito de insumos que se utilizan para la fabricación del fentanilo.

“Si hay contrabandistas lavadores de dólares colombianos que saben moverse dentro del mercado chino en la clandestinidad, pocos sabemos de eso, pues pueden traer insumos de fentanilo y van para Estados Unidos y se ganan un billete», dijo.

“Entonces –agregó– los prohibimos aquí y estamos buscándolos. Porque a Colombia no le interesa que la juventud de Estados Unidos se muera, porque de pronto es nuestra juventud la que sigue en la lista de la muerte».

El mandatario recordó que el fentanilo es treinta veces más adictivo que la heroína, por lo que “un gramito así puede matar un barrio. Esa es un arma de destrucción masiva. ¿Cómo vamos a ser permisivos con una cosa de esas que es la muerte de humanidad, tenga otro color de piel, tenga otra lengua, otra cultura? Es humanidad».

Al respecto, enfatizó que “aquí se trata de proteger a la humanidad toda», porque “si no nos ayudamos nos extinguimos. El ser humano solo está vivo en el planeta Tierra porque se ayudó».

De otro lado, el presidente Petro recalcó que la crisis climática es el principal problema de seguridad en el continente, a pesar de que no aparezca en los informes.

“Hay que hacerla aparecer y el diálogo entre policías debe tener este punto», sostuvo.

En su reflexión ante los representantes de las policías del continente, el jefe de Estado precisó que para solucionar la crisis climática hay que suspender el capital fósil: petróleo, carbón y gas.

“¿Cómo sociedades capitalistas suspenden el capital fósil si han vivido de eso desde hace tres siglos?», cuestionó y dijo: “Esa es la tensión del mundo de hoy. ¿Qué sobrevivirá: la codicia o la vida?».

En este punto, subrayó que “las policías y los gobiernos debemos estar con la vida, sentido común. Toda una agenda se puede construir alrededor de políticas de la vida, como toda una agenda se puede construir alrededor de políticas de la muerte, que ayuden a la extinción».

Para el mandatario “hacer negacionismo de la crisis climática es un terrible error, porque el cronómetro avanza sin respuesta nuestra».

A renglón seguido, invitó a fortalecer la coordinación entre los organismos policiales.

“Solo lo planteo –dijo– como el principal problema de seguridad de América y, por tanto, de una necesaria coordinación, más allá de las policías, para enfrentar la crisis climática. La ciencia nos dice cómo, ya que no estamos en cero».

En opinión del presidente Petro, América del Sur es el gran potencial de la energía limpia de América, de tal modo que podría limpiar la matriz energética de Estados Unidos, si esta iniciativa se pone en marcha, para lo cual se requeriría de una inversión de 500 mil millones de dólares.

Indicó que si esta propuesta se hiciera realidad, “otra sería América, y no estaríamos hablando de migraciones, sino de prosperidad. Y no estaríamos hablando de las nuevas esclavitudes alrededor de la migración», de la que hablaba el papa Francisco.

“El papa Francisco entendió esto bien, y me lo enseñó a mí y a muchos: todo éxodo trae nuevas esclavitudes. Estamos en una época de éxodo, porque ya no podemos vivir donde no hay agua. Y porque si se incentiva la guerra, nadie quiere vivir bajo la guerra ni bajo la pobreza».

De esta manera el presidente Petro invitó a las policías de América a incluir dentro de sus estudios, como el mayor problema de seguridad, el análisis de la crisis climática y sus soluciones a las que todos los estamentos de la sociedad deben aportar.