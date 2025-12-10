Volcán Puracé emitió cinco columnas de ceniza, una de ellas de mil metros de altura

–El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este martes que el Volcán Puracé mantiene el registro de sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico y tremor continuo. En la fecha emitió cinco columnas de ceniza, una de las cuales alcanzó mil metros de altura.

La sismicidad ha sido localizada principalmente bajo el cráter del volcán Puracé y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su emisión hacia la atmósfera. Además, se registraron señales sísmicas asociadas a fracturamiento de roca de baja magnitud, localizadas en un radio de 1,5 km desde el cráter del volcán Puracé, con profundidades menores a 3 km.

Algunas de las señales sísmicas estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza que se dispersaron preferencialmente hacia el suroriente, de acuerdo con la dirección de los vientos.

Se destaca la ocurrida a las 6:01 a.m. de este martes que alcanzó una altura de 1000 metros sobre la cima del volcán (figura 1). En total, se registraron cinco (5) emisiones de ceniza desde el cráter del volcán Puracé, que generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil.

Se continúan presentando valores importantes de emisión de dióxido de azufre (SO2 ) a la atmósfera detectados satelitalmente, que se dispersaron de manera predominante hacia el nororiente dentro de un radio de 250 km respecto al volcán. Por parte de la comunidad de la vereda Chapío (Puracé) se reportaron fuertes olores a azufre. Asimismo, se sigue observando un aumento de temperatura en la zona del cráter, posiblemente asociado con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán.

Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores. Sin embargo, esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para regresar a un nivel más estable (estado de alerta Amarilla), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable.

Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El estado por actividad volcánica se mantiene en alerta Naranja : volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados.

Héctor Julio Fierro Morales, director del Servicio Geológico Colombiano, realizó este martes un recorrido por el municipio de Puracé y en este video comparte más detalles sobre el trabajo que adelanta el SGC en territorio durante el estado de alerta Naranja del volcán Puracé.