Minsalud desmiente que Colombia registre aumento de nuevas infecciones por VIH; afirma que mejora la detección temprana

–Con base en los datos entregados por la Cuenta de Alto Costo (CAC), el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que Colombia no registra un aumento en el número de nuevas infecciones por VIH.

Al respecto, esta cartera reiteró:

• El aumento en el total de personas diagnosticadas no significa un aumento en los contagios recientes.

• Muchos de los casos reportados en 2025 pertenecen a personas que adquirieron el virus años atrás y apenas fueron diagnosticadas.

• Entre 2023 y 2025 los nuevos diagnósticos se han estabilizado e incluso han descendido gracias al fortalecimiento de estrategias de prevención como la Profilaxis Preexposición (PrEP), disponible desde 2022.

Los registros oficiales muestran que el número de nuevas infecciones por VIH reportadas al 31 de enero de 2025 (14.169 casos) es similar a los niveles observados en los últimos años (14.670 en enero de 2023 y 14.555 en enero de 2024), e incluso presenta una leve reducción.

Adicionalmente, los 211.431 casos acumulados reportados hasta octubre de 2025 se mantienen dentro de lo esperado, sin evidenciar un incremento de nuevas infecciones.

Según el Ministerio de Salud, la aclaración se realiza ante la circulación de información errónea en algunos medios de comunicación, que han confundido el número total de personas diagnosticadas con nuevas infecciones, lo que lleva a interpretaciones erróneas.

Desde 2022 también se actualizó el criterio de medición del tratamiento antirretroviral (TAR), alineado con la OMS y ONUSIDA, lo que incrementó el número de personas registradas, sin que ello signifique un aumento en la epidemia, sino una medición más precisa.

La CAC demuestra que el número de personas que reciben atención y terapia antirretroviral crece sostenidamente:

• 125.264 (2022)

• 138.444 (2023)

• 150.572 (2024)

• 158.810 (2025)

El uso de medicamentos de primera línea también aumentó de 27,4% (2023) a 35,4% (2025), lo que mejora el control del virus, reduce efectos adversos y contribuye a la supresión viral.

Además, desde marzo de 2025 la herramienta MIPRES ha reforzado la trazabilidad y seguimiento de la entrega del tratamiento antirretroviral, fortaleciendo el acceso oportuno a medicamentos.