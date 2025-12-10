Trump reafirma una vez más que comenzará a combatir las drogas por tierra en Latinoamerica

–El presidente Donald Trump afirmó que las Fuerzas Armadas de EE.UU. empezarán a atacar objetivos terrestres en Latinoamérica para combatir a los cárteles de la droga, en medio del despliegue militar en el Caribe, en desarrollo del cual han sido bombardeadas una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de cocaína con un saldo de más de 80 personas muertas.

«Ahora lo haremos en tierra. Porque es mucho más fácil por tierra», declaró durante un discurso en Mount Pocono, Pensilvania, al abordar los reiterados ataques contra las supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

«Les está resultando muy difícil conseguir gente que quiera tripular esas embarcaciones. Nadie quiere salir a pescar ya, tampoco. Creo que hemos destruido el mercado de botes», se jactó el mandatario sobre las agresiones. «Piensen en eso», agregó, antes de proponer los ataques por tierra.

De otro lado, en su discurso, Trump señaló que «nuestra nación es fuerte, Estados Unidos vuelve a ser respetado, y Estados Unidos está de vuelta».

«En mi primer mandato, construimos la mayor economía de la historia del mundo, así que lo estamos haciendo de nuevo, pero aún más grande, mejor y más fuerte que nunca», señaló.

Igualmente precisó: «Antes de asumir el cargo, el 100% de todos los nuevos empleos netos se destinaban a trabajadores migrantes… y extranjeros ilegales—, pero desde que asumí el cargo, el 100% de toda la creación neta de empleo se ha destinado a ciudadanos estadounidenses». (Información RT).