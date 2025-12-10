Petro le envía mensaje a Nicolás Maduro: «Es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición»

–Sin hacer referencia a la entrega del Premio Nobel ni a la odisea que tuvo que vivir para salir de su país la líder opositora venezolana Maria Corina Machado y viajar a Oslo, el presidente Gustavo Petro envió un nuevo mensaje a Nicolás Maduro en el cual hizo énfasis que Venezuela necesita «más democracia» y que «es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas».

El mandatario colombiano firmó en su cuenta en X que «el gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática» y que «es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes».

Además precisó: «Es una amnistía general no extender la cárcel».

Al respecto, explicó que los pueblos europeos le ganaron a la gran invasión de Hitler con un gran Pacto político y social que hizo que los trabajadores participarán de las ganancias, tuvieran seguridad social y mejores salarios después de la guerra. Fueron los trabajadores armados en ejércitos de EEUU, de la Unión soviética y de las resistencias europeas las que le ganaron la guerra a Hitler, y lo hicieron porque sabían que habría una sociedad más democrática en Europa».

En consecuencia, enfatizó «es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas».

Finalmente indicó que «la patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros no por retóricas vacías ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía».

Los comentarios los hizo el presidente Gustavo Petro al tenor de una información de NTN24: «Este miércoles, mientras en Noruega se denunciaban los abusos que se siguen cometiendo en Venezuela durante la ceremonia del Nobel a María Corina Machado, el cardenal Baltasar Porras era víctima de una nueva retaliación.

Cuando pretendía salir de Venezuela para viajar a España por Colombia, las autoridades de migración le retiraron su pasaporte, según un vocero de la ONG Provea.

El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, escribió en su cuenta en X: «Cardenal Baltazar Porras ha sido víctima de la retención de pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía y, por lo tanto, no pudo viajar a su destino. Iba a Colombia para tomar un vuelo hacia España».