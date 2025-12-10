Dos cazas estadounidenses ingresaron al espacio aéreo venezolano

–Dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron el martes al espacio aéreo venezolano, donde permanecieron en círculos durante unos 40 minutos, según un reporte del diario Miami Herald, con sede en el estado estadounidense de Florida.

De acuerdo con el informe, datos de FlightRadar24 mostraron que las aeronaves volaban sobre el extremo norte del Lago Maracaibo, sobre las aguas del Golfo de Venezuela, justo entre las ciudades de La Guajira, en el estado de Zulia, y Coro, la capital del estado Falcón. Zulia y Falcón se encuentran entre las regiones clave para el sector energético de Venezuela.

Miles de venezolanos siguieron el recorrido de los aviones en línea a través de páginas especializadas de rastreo aéreo, observando cómo los cazas dibujaban una figura en forma de lazo sobre el golfo, indicó el reporte, que señaló además que volaban a una altitud de unos 25.000 pies (unos 7.620 metros).

El Lago de Maracaibo, que abarca unas 5.000 millas cuadradas (aproximadamente 12.950 kilómetros cuadrados), es uno de los cuerpos de agua más grandes de América y epicentro de reservas que contienen alrededor de 150.000 millones de barriles de crudo, añadió el informe.

El sobrevuelo ocurrió a menos de 100 millas (unos 161 kilómetros) al noreste de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela y sede de la Base Aérea Rafael Urdaneta, una de las principales bases militares en el occidente del país.

En una entrevista con el medio Politico el lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a negarse a descartar el envío de tropas estadounidenses a Venezuela como parte de un esfuerzo para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«No quiero descartarlo ni confirmarlo. No hablo de eso», afirmó Trump respecto al despliegue de fuerzas terrestres. «No quiero hablar contigo sobre estrategia militar».

Trump ha reiterado recientemente que las fuerzas armadas estadounidenses iniciarán «muy pronto» ataques terrestres contra narcotraficantes en el Caribe, lo que eleva la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

El Pentágono ha llevado a cabo al menos 22 ataques conocidos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el océano Pacífico oriental desde septiembre, en los que han muerto al menos 87 personas que viajaban a bordo.

Washington ha desplegado alrededor de una docena de buques de guerra, incluido el USS Gerald R. Ford, un importante portaaviones, así como unos 15.000 soldados en el mar Caribe, una zona que comparte una parte importante de costa con Venezuela. La región no había visto una presencia militar estadounidense de tal magnitud en al menos tres décadas.

Críticos, incluidos varios legisladores en el Capitolio estadounidense, han cuestionado si la lucha contra el narcotráfico es realmente el único objetivo de Washington y la legalidad de los ataques militares en el Caribe.

Maduro ha condenado reiteradamente las acciones de Washington como intentos de derrocar a su Gobierno y expandir la influencia militar estadounidense en América Latina. (Información Agencia xinhua).