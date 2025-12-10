Petro urge inscribir el proyecto de la Constituyente, luego del revés de la reforma tributaria: «Será mi último acto de gobierno y en plaza pública»

–Tras el revés que sufrió con la reforma tributaria y de fustigar a los congresistas que la hundieron, a quienes llamó «extorsionistas», el presidente Gustavo Petro recabó este miércoles sobre el tema insistiendo en la Constituyente, urgiendo al comité promotor, recién creado, a inscribir «ya» el proyecto que se presentará al próximo congreso. «Será mi último acto de gobierno y en plaza pública y con la espada de Bolívar en alto», aseguró.

Las precisiones las hizo, como es habitual, en su cuenta en X. «Hoy lo que han hecho los congresistas de oposición es suicida, algunos no por ser oposición sino por ser extorsionistas», señaló el mandatario.

«Pero poner en el suelo el interés nacional por el odio político es digno de aquellas épocas en dónde mandaban a la gente a matarse entre sí», complementó.

«El odio se les vuelve la más absoluta displicencia por la ciudadanía. Entre más pobre peor», complementó.

A renglón seguido, el presidente Gustavo Petro subrayó que «el país debe decidir si sigue bajo un tipo de congresistas tan parásito que condenará a sus hijos o decide cambiar su congreso, retomar su poder constituyente».

Agregó que «en verdad, ganar una mayoría ciudadana en el Congreso de Colombia y aislar la mafia política, debe tener como objetivo desatar el poder constituyente».

Y puntualizó: «El comité por la constituyente, recién instituido por las fuerzas sociales más fuertes del país debe inscribir ya el documento de proyecto de ley que se presentará al próximo congreso. Será mi último acto de gobierno y en plaza pública y con la espada de Bolívar en alto».

Advirtió que ese poder constituyente debe nacer en el corazón de cada ciudadano y ciudadana de Colombia empezando por los que por su edad van a ejercer el primer voto. El peor voto debe ser un voto libre, rebelde, lleno de arte contra los que aumentan a Colombia en la muerte desde el poder,contra quienes matan juventudes y la razón».

Afirmó que «los congresistas que han hundido varias veces la reforma laboral, detenido la reforma a la salud, la reforma que crea más igualdad buscando recursos de los megamillonarios y no de los pobres, no deben continuar en el Congreso».

«Es el pueblo el que decide y no solo deben hacer campaña por quienes consideran decentes, sino ligados de corazón a sus intereses más genuinos y creo que deben hacer campaña en contra, también, en sus regiones contra las mafias políticas que con dinero quieren engañar a la gente y a la nación también, quienes endulzan discursos mientras dañan al país desde las curules».

Finalmente indicó: «Ojalá el sueño de tener un congreso de mayorías limpias y el poder constituyente renazca en el corazón colombiano».