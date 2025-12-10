Redistribución y adición de servicios y rutas en la estación de TransMilenio La Campiña en Suba

Foto: TransMilenio.

TransMilenio dio a conocer que la estación La Campiña, ubicada en la localidad de Suba en el noroccidente de la ciudad, añadió los servicios F19 – C19, redistribuyendo las rutas en sus vagones. Este cambio inició el 6 de diciembre.

Con este cambio, los servicios en sus vagones quedan de la siguiente manera:

Vagón 1

Sur – Norte

7 – C17 – C50

Norte – Sur

7 – B50 – H17

Vagón 1

Sur – Norte

C15 – C19 (adición) – C25

Norte – Sur

F19 (adición) – H15 – L25

En la siguiente pieza de TransMilenio encuentras más información de la estación La Campiña:

Recuerda personalizar la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable.

Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web.