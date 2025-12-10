    • Bogotá

    Redistribución y adición de servicios y rutas en la estación de TransMilenio La Campiña en Suba

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMilenio en una estaciónFoto: TransMilenio.

    TransMilenio dio a conocer que la estación La Campiña, ubicada en la localidad de Suba en el noroccidente de la ciudad, añadió los servicios F19 – C19, redistribuyendo las rutas en sus vagones. Este cambio inició el 6 de diciembre.

    Con este cambio, los servicios en sus vagones quedan de la siguiente manera:

    Vagón 1

    Sur – Norte

    • 7 – C17 – C50

    Norte – Sur

    • 7 – B50 – H17

    Vagón 1

    Sur – Norte

    • C15 – C19 (adición) – C25

    Norte – Sur

    • F19 (adición) – H15 – L25

    En la siguiente pieza de TransMilenio encuentras más información de la estación La Campiña: 

    Adición de servicios estación TransMilenio La Campiña en Bogotá

    Recuerda personalizar la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable.

    Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte