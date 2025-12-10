Transmilenio presenta su nueva ruta EG48 San Mateo – CAD

Foto: TransMilenio.

Atendiendo las necesidades expresadas por la comunidad usuaria, y con el propósito de complementar, conectar y fortalecer la oferta de movilidad, TransMilenio implementará un conjunto de acciones construidas a partir de solicitudes directas de los usuarios. Estas medidas mejorarán la integración entre troncales estratégicas y optimizarán los tiempos de viaje en plena temporada decembrina, uno de los momentos de mayor demanda en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. ¡Aquí sí pasa!

“Escuchamos a nuestra comunidad y, gracias a sus solicitudes, hoy Bogotá recibe mejoras que harán más fáciles y ágiles sus viajes en esta temporada decembrina. Con la nueva ruta EG48, el nuevo trazado del BJ74, el aumento de capacidad del BF28 y mayor frecuencia de Ruta Fácil 1 y AF61, fortalecemos las conexiones que miles de usuarios necesitan cada día. Estas acciones nos permiten ofrecer un Sistema más humano, más eficiente y más cercano a lo que la ciudad nos pidió», indicó, María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

Nueva ruta EG48 (San Mateo – CAD) Bogotá

A partir de este 9 de diciembre entra en operación el nuevo servicio EG48 (San Mateo – CAD), diseñado para mejorar la conexión entre Soacha, la troncal NQS Sur y la NQS Central. La ruta surge de las solicitudes reiteradas de usuarios que expresaron la necesidad de una alternativa más directa hacia el centro y el nodo administrativo de la ciudad.

Este servicio operará con el siguiente horario:

• E48: de 4:00 a.m. a 9:00 a.m.

• G48: de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

La ruta beneficiará a más de 140.000 personas, conectando estaciones estratégicas de la troncal NQS Sur como San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa, Bosa, Sevillana, Venecia, General Santander, Santa Isabel, Ricaurte y finalizará en la estación CAD que hace parte de la troncal NQS Central. Este anuncio se consolida como una respuesta contundente a las necesidades de la comunidad del sur de Bogotá, especialmente en temporada decembrina.

Servicio BJ74 renueva su trazado

El servicio BJ74 tendrá un nuevo trazado que permitirá optimizar los tiempos de viaje entre la troncal Norte y el centro de la ciudad, al tiempo que reducirá la congestión en el corredor de la troncal Caracas entre las calles 13 y 26. Con este ajuste, se espera mejorar la regularidad del servicio y la velocidad en este tramo.

En su nueva operación, el servicio iniciará y finalizará en la estación Universidades, como B74 en sentido norte – sur y como J74 en sentido contrario. Ahora, en sentido J74, el servicio girará de la Caracas hacia la Calle 26 mediante el intercambiador, accediendo de forma directa a la estación Universidades; y en sentido B74 circulará también por la Calle 26 para reincorporarse a la troncal Caracas.

Con este cambio, el BJ74 dejará de operar por la Calle 13 y no realizará paradas en las estaciones Museo del Oro y Las Aguas – Centro colombo Americano, lo que permitirá una operación más ágil y un corredor notablemente menos congestionado.

Ruta BF28 aumenta su capacidad para responder a la demanda

El pasado 6 de diciembre, el servicio BF28 paso de operar en bus articulado a bus biarticulado con el fin de aumentar la capacidad en la troncal Américas, siendo este uno de los corredores con mayor demanda del Sistema. Con esta mejora, el servicio B28 incrementará su capacidad en un 10% y el F28 en un 6%, permitiendo transportar a más usuarios por viaje y aliviar la congestión en horas pico.

Esta optimización fortalecerá la conexión entre las troncales Américas y Norte, mejorará la regularidad, ofreciendo una experiencia de viaje más cómoda y eficiente para miles de ciudadanos.

Mejor frecuencia en Ruta Fácil 1 y AF61: más buses, menos espera

Para optimizar la operación y reducir los tiempos de espera, los servicios Ruta Fácil 1 y AF61 migraron de tipología biarticulada a articulada, lo que permite aumentar su frecuencia y mejorar la regularidad en los momentos de mayor demanda. Gracias a este ajuste, el intervalo del servicio AF61 pasará de cerca de 4 minutos a aproximadamente 2 minutos, mientras que Ruta Fácil 1 reducirá su intervalo de 8 minutos a cerca de 5 minutos.

Las fechas de implementación serán las siguientes:

Ruta Fácil 1: a partir del 6 de diciembre de 2025

AF61: a partir del 9 de diciembre de 2025

Con estos cambios, los usuarios disfrutarán de servicios más frecuentes, una operación más ágil y una llegada de buses más constante. En conjunto con la migración del BF28, estas mejoras beneficiarán a aproximadamente 21.000 personas en los corredores intervenidos.

