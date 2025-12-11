Cortes de luz este viernes 12 de diciembre de 2025 en Bogotá, Mosquera y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 12 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Cajicá, Cundinamarca

Localidad de Chapinero

Barrio El Refugio. De la carrera 4 a carrera 8 entre calle 84 a calle 87 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Los Rosales. De la carrera 0 a carrera 4 entre calle 83 a calle 85 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio El Chírcal Sur. De la calle 58 Sur a calle 60 Sur entre carrera 21 a carrera 23 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Quiba Bajo. De la calle 70 Sur a calle 72 Sur entre carrera 33 a carrera 35 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Quiba. Vereda Quiba – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Interindustrial. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 15 a calle 17 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altamira. De la carrera 10 Este a carrera 12 Este entre calle 44 Sur a calle 47 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Gloria Oriental. De la carrera 8 Este a carrera 11 Este entre calle 44 Sur a calle 47 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Santa Rita de Suba. De la carrera 150 a calle 152 entre calle 137 a calle 140 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Cedro Salazar. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 146 a calle 148 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Calleja. De la carrera 14 a carrera 19 entre calle 126 a calle 128 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Mosquera, en Cundinamarca

Municipio de Mosquera. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 1 a calle 4 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipio de Mosquera. Vereda San Francisco – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Cajicá, en Cundinamarca

Municipio de Cajicá. De la calle 15 a calle 17 entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.