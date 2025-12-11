Ejército Nacional destruyó depósito ilegal de explosivos con más de 100 minas anti personal de disidencias de las Farc

–En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Selva N.° 53, orgánicas de la Fuerza de Tarea Hércules, lograron en las últimas horas, la ubicación y destrucción de un depósito ilegal con explosivos perteneciente, según información de inteligencia militar, a las disidencias de la estructura Iván Ríos de las disidencias de las Farc.

La operación fue desarrollada en la vereda La Brava, zona rural de Tumaco, Nariño, donde se hallaron 100 minas antipersonal, 73 artefactos explosivos improvisados con sistemas eléctricos listos para ser usados, proyectiles artesanales, componentes metálicos y más de 80 kg de sustancias químicas como nitrato de amonio y pentolita, los cuales iban a ser usados para la fabricación de nuevos artefactos explosivos que podrían afectar a la población civil y a las tropas que transitan permanentemente por caminos rurales.

El mando militar estableció que la destrucción controlada del material se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, garantizando la integridad de las tropas y de la comunidad del sector, reafirmando el compromiso del Ejército Nacional con el respeto por la vida y el derecho internacional humanitario.