En la Superintendencia de Seguridad están de nuevo las Convivir haciendo paramilitarismo: Petro

–Una investigación a profundidad sobre la situación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, pidió este miércoles el presidente Gustav?o Petro, tras señalar que en esa entidad «están de nuevo las Convivir haciendo paramilitarismo».

En el marco del Consejo de Ministros televisado el jefe del Estado aseguró: “He llegado a la conclusión de que esta nueva realidad, porque no existía en el pasado, tiene un apoyo político, estatal, y será parte de una alocución, si me dejan, porque aquí no puedo explicar bien las denuncias».

El primer mandatario indicó que se ha podido detectar que existen “30 empresas, ya, de seguridad privada completamente de las bandas armadas», hecho que, advirtió, la Fiscalía General de la Nación no ha investigado, quizás “por miedo».

El mandatario afirmó que las investigaciones que se han hecho al interior del Gobierno establecieron que en esas 30 empresas “se encontraron 390 armas» entregadas por la Oficina de Control de Armamento y “que han sido recuperadas por el mismo Estado, porque ha cogido a los bandidos en acciones delincuenciales. O sea, armas que pasan del Ejército a la delincuencia».

Recordó que esta misma situación se evidenció con las Convivir, que lograron tener 20 mil armas del Estado, y “nunca regresó ninguna y todos sabemos que eran los paramilitares, y los paramilitares eran el principal ejército narcotraficante, cosa de la que el gobierno de Estados Unidos ya no se acuerda».

“Eso se está repitiendo: hay 40.000 armas que aparecen en los registros de la Superintendencia, hechos a partir de las uñas, porque tenían todo eso escondido», dijo al insistir en que “ahora nos atacan por lo mismo, cómo será de cínica cierta prensa, y logramos comparar con la Oficina de Control de Armas y no aparecen las armas».

Comentó que “entre todos los sistemas que hay en la Oficina de Control Central del Ejército, de Control de Armas, y la información de Superintendencia, recuperamos toda la información archivada desde las ‘convivires’, que yo mismo denuncié en mi famoso debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, que todavía tiene consecuencias».

Reveló que al analizar la información “aparecen generales del Ejército vinculados a este problema por quejas que ya venía poniendo la ciudadanía; están ahí en las cajas y no pertenecen a generales que haya nombrado Caracol TV, son otros y uno muy conocido».

Por esta razón, el presidente Petro aseguró que “esto merece una investigación a profundidad», porque si por temas de corrupción se mantienen “las bandas urbanas, que son las que están matando más por sicariato, pues lo que hacemos tratando de resolver el conflicto armado en los campos se deshace completamente con lo que está pasando en las ciudades, que no son grupos armados sino bandas; ese es el nombre que les he puesto».

Manifestó que en esta criminalidad hay razones sociales que se tienen que atender, pero “si el Estado le da poder al crimen, pues no disminuye jamás».