Petro responde amenazas de Trump invitandolo a que visite a Colombia: «No sé necesita romper la soberanía de Colombia, somos los mayores interesados en limpiar nuestros mares de la cocaína»

–El presidene Gustavo Petro respondió al presidente Donald Trump que lo señaló como el próximo objtivo después de Nicolas Maduro, invitándolo a visitar a Colombia para que vea la realidad de lo que se ha venido haciendo contra las mafias del narcotráfico, diciendole, además, que «no se necesita romper la soberanía de Colombia», pues advierte: «Somos los mayores interesados en limpiar nuestros mares de la cocaína».

Las precisiones las hizo el mandatario colombiano en un extenso escrito en su cuenta en X, el que comienza señalando que Trump «es un hombre muy desinformado de Colombia» porque «parece que sus interlocutores lo engañan por completo».

Previamente, al iniciar el Consejo de Ministros de este miércoles, el presidente Gustavo Petro reiteró su invitación, ya formal, para que el presidente de Estados Unidos “venga a Colombia a ver qué son los laboratorios de cocaína y cómo se destruyen».

Indicó que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, “son 17 al día, cada 40 minutos se destruye uno. Cada 40 minutos destruimos lo que él llama una fábrica de cocaína, que él cree que es un edificio y resulta que es palo y unas varas».

Manifestó que si les pone un misil a esas estructuras “se tira la plata a los Estados Unidos, porque nosotros hemos destruido 18 mil con operaciones por tierra. Es fácil relativamente, son varas y tela, pero lo que vale ahí son los insumos, y es una operación que con mucha eficacia hemos también aumentado. Así que está invitado Trump a Colombia a ver esto de frente y en la realidad».

Posteriormente, en su nota en X, reiteró esos puntos de vista e hizo además las siguientes precisiones:

Son más de mil cuatrocientos cuarenta y seis combates en tierra contra las mafias hechas por nuestra fuerza militar en mi gobierno y 13 bombardeos tratando de ubicar sus jefes, muchos de estos combates con inteligencia militar compartida.

Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi gobierno, la mayor incautación de la historia del mundo. Es decir 32.000 millones de dosis que no llegaron a EEUU ni a los países consumidores.

Recibimos del gobierno de Duque el mayor número de hectáreas de hoja de coca de la historia de Colombia, con tasas de crecimiento del 45% anual. Fué el mismoTrump el que hizo pública la denuncia sobre la barbaridad cometida en el año 2020, al disparar los cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque

Para el 2025, con medición satelital hecha en agosto, los cultivos de hoja de coca dejaron de crecer.

Si la incautación aumenta y lo cultivos no crecen, simplemente comenzamos a poner en aprietos a la mafia que prefiere irse a Ecuador y Centroamérica.

Esa desinformación terrible hacia el presidente de los EEUU, lo lleva a frases y acciones que no se pueden hacer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoria de la sociedad colombiana. Así se irrespeta es a Colombia.

Tengo opiniones diferentes a las políticas del gobierno estadounidense sobre Palestina, Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias. En una democracia global tengo derecho a expresarlas y controvertir, y si me demuestran con datos mi equivocación puedo corregir.

Pero no es cierto que con misiles sobre lancheros se está luchando contra narcoterroristas, cuando los lancheros son gente pobre y cuando no hay mar internacional en el Caribe y cuando los jefes del narcotráfico viven en yates cerca a Dubai, en Madrid, etc.

He solicitado un plan de lucha y persecución mundial a capitales y bienes de los narcos.

No es indultándolos, no comparto esas decisiones. Negociar penas con narcos lo hace la justicia no los gobiernos. Si ahorramos muertos mejor, pero el objetivo es desmantelar el narco y no estimularlo.

Los capitales de la cocaína ya no entran a Colombia.Están en el sistema financiero internacional. Con coordinación de inteligencia policial internacional los podemos incautar. Por estás ideas las mafias internacionales que son las dueñas del tráfico de cocaína de Colombia, amenazan mis hijas y mi familia. No quiero ver presidentes de EEUU ayudando en esas amenazas. He luchado dos décadas contra el narco y estoy vivo de milagro, por eso mi pueblo me eligió, ahora veo a esos mafiosos yendo a EEUU a desinformar .

Los dueños de las mafias de la cocaína viven en yates cerca a Dubai y en Madrid y han negociado con la justicia de EEUU.

No es positiva la clausula de tratos de la justicia estadounidense con los mafiosos colombianos restringiendo a estos mafiosos no entrar más cocaína a EEUU, pero sin hablar del resto del mundo, terminan esos mafiosos regresando a Colombia a asesinar y exportan cocaína al resto del mundo. Así terminan fortaleciéndose como mafias multinacionales.

Claro que un plan de inclusión juvenil en todas las islas del Caribe a partir de universidad, fibra óptica, alimentación y arte pueden cambiar la situación de influjo de la mafia en la región. Colombia quiere ayudar a Haití a luchar contra las bandas porque le debemos una deuda histórica.

La cocaína sale más por el Pacífico que por el Caribe, sale más en flota mercante que en lancha, las lanchas solo son transportadoras a los barcos.

El control de puertos es fundamental y se necesita coordinación policial mundial y estadounidense.para lograrlo

Un presidente de Colombia, por primera vez, es respetado en el Caribe y por lo campesinos de Colombia, es ahora que los podemos conducir a la sustitución voluntaria de cultivos, van 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca inscritas por el campesinado cultivador de hoja de coca para su sustitución, solo con un apoyo de empresas privadas de EEUU para contratar a largo plazo productos agrarios industrializados como chocolates, productos del coco, café elaborado etc, de alta calidad, se impulsaría un gran movimiento campesino hacia los cultivos lícitos, en zonas de alta producción de hoja de coca, tenemos ya toda la experiencia para eso. Solo se necesita capital que compre a largo plazo y no es regalo sino inversión.

El mar territorial de Colombia es estratégico para controlar los grandes envíos de cocaína a EEUU, Europa, Australia y el cono sur.

Estamos haciendo embarcaciones para controlar ese mar pero a velocidad lenta, con ayuda de EEUU aceleraríamos nuestro control si se produjeran en nuestros astilleros de la naval: lanchas de alta velocidad, fragatas portadoras de helicópteros,etc. Con ayudas de afuera podríamos acelerar la produccion de las naves pertinentes para luchar contra el envío de cocaína.

Controlar los puertos es fundamental, la inteligencia extranjera no funcionaría en nuestro territorio sin nuestra inteligencia que conoce la sociedad y el territorio.

La coordinación de inteligencias, incluida la estadounidense ha sido el proyecto del presidente en estos años de mi gobierno. Por eso en este año vamos a incautar más de novecientas toneladas sin matar una sola persona. Somos eficaces a escala mundial.

Trump habla de fábricas de cocaína, las fábricas son rudimentarios invernaderos en medio de la selva. No se destruyen con misiles, hemos destruido 18.000 laboratorios de esa.baja calidad de instalaciones, con fuerzas de tierra acostumbradas a sobrevivir en las selvas sin también matar una sola persona.

No sé necesita romper la soberanía de Colombia, somos los mayores interesados en limpiar nuestros mares de la cocaína, porque las mafias de la cocaína han asesinado al pueblo colombiano durante medio siglo. Llevamos 300.000 asesinados por la búsqueda de control mafioso del territorio y el estado contra el que ha luchado como pocos el actual presidente de Colombia

Yo nunca he sido hostil a los EEUU que luchan por la libertad, la democracia, pero no acepto imposiciones y menos fundadas en la desinformación de personas que se dejan aconsejar de políticos colombianos aliados de las mafias, o de exmilitares sobre los que recaen grandes hechos de destrucción de derechos humanos o que se han dedicado a negocios torvos.

Dado que el Caribe ya no es la principal ruta de la Cocaína sino el río Amazonas y el Océano Pacífico, pues el problema de Venezuela no es el narco sino la falta de democracia y la falta de democracia se soluciona con la participación del pueblo venezolano y sus fuerzas políticas sin exclusión. Durante dos años trabajé con Biden una salida pacífica que permitió que Colombia pudiera hablar en Venezuela, pero siempre buscamos más democracia sin exclusiones, una amnistía general, un gobierno de transición compartido, elecciones libres posteriores sin excluir a nadie y no hacia la violencia, una invasión que quemaría todo el sur americano, incluído mi país, y quebraría por completo la opción de una alianza democrática en todo el continente; el pueblo venezolano y la patria de Bolívar no quieren que la invadan por qué Bolivar luchó contra una invasión y por la libertad.

Se puede bajar el precio del petróleo drásticamente abriendo el mercado de petróleo de Venezuela al mundo, pero la crisis climática existe y una combinación de las dos puede llevar es a un cierre definitivo del mercado del petróleo pesado.

Colombia, Venezuela y Texas tenemos petróleos pasados que pueden ver caer su rentabilidad al extremo. Si hay billones de dólares en títulos garantizados sobre el petroleo de Texas puede haber un gran daño a la economía estadounidense y mundial.