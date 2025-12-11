Envían a la cárcel a 11 integrantes de la «primera línea» judicializados por vandalismo y terrorismo en Bogotá

–Por presuntamente ser responsables de, por lo menos, 12 eventos vandalicos y terrorismo perpetrados contra la población civil, la fuerza pública, el transporte y la infraestructura de la ciudad durante protestas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, en diferentes sectores de Bogotá, fueron judicializados 11 sujetos señalados integrantes de la llamada «primera línea».

Entre los individuos capturados en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional, figuran Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore, y Juan Sebastián Manios Lozano, alias Tolima. Estos dos elementos serían los principales coordinadores de la fabricación de elementos peligrosos como bombas molotov y ‘papas bomba’, y los encargados de definir los diferentes roles que cumplirían los demás involucrados para transportar, lanzar o activar los artefactos contra la fuerza pública, lugares de concurrencia masiva, el transporte y la infraestructura de la ciudad.

Los otros detenidos fueron identificados como Omar Millet Araya Romero, alias No Educado; Silva María Pinzón Camargo, alias Chimol; Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias Chinche San; Cristhian Camilo Medina Rojas, alias Topo; Carlos Raúl Torres Laguna, alias Pri; Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias Copete; Brian Stiven Valderrama Cubides, alias Garu; Lennet Steven Mestra Montes, alias 83; y Joan Sebastián Castellanos Díaz, alias Slow.

Por la planeación y ejecución de, al menos, 12 actos de vandalismo y de terrorismo registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, en diferentes sectores de Bogotá, fueron judicializados y afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario 11 presuntos integrantes…

En los procedimientos de captura fueron incautados panfletos, un arma de fuego traumática con dos proveedores, 28 cartuchos, prendas de vestir, pólvora, un hacha y banderas con distintos símbolos.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la organización ilegal estaría implicada en, por lo menos, 12 eventos ilícitos como el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional y las heridas causadas a un uniformado, el 15 de marzo de 2024; la quema de una motocicleta en una universidad, el 21 de marzo de 2024; y la incineración de un bus del SITP que transportaba 12 pasajeros, el 25 de abril de 2024.

El hecho más reciente sucedió el pasado 11 de septiembre cuando Brian Stiven Valderrama Cubides, alias Garu, resultó herido mientras manipulaba material explosivo.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputó a los 11 capñturados, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, incendio, empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, daño en bien ajeno; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo, de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas las conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fueron enviados a la cárcel a cumplir medida de aseguramiento.