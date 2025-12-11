    • Bogotá

    La Secretaría de Educación recorre localidades de Bogotá con oferta de matrículas para 2026

    Foto que muestra estudiantes sentados en un salón Foto: Secretaría de Educación Distrital.

    La Secretaría de Educación invita a padres de familia, acudientes y a todas las personas interesadas en obtener cupo nuevo para los grados de primera infancia, educación básica y media, educación para jóvenes y adultos, en los colegios públicos de Bogotá, a solicitarlo y gestionar la matrícula de forma directa, hasta el 26 de diciembre de 2025. ¡Ingresa aquí y realiza el proceso!

    Por otro lado, el equipo de Búsqueda Activa de la Secretaría de Educación se encuentran recorriendo las localidades de Bogotá en la búsqueda de niños, niñas y jóvenes que aún están por fuera del sistema educativo. Se tienen unidades móviles con equipos de profesionales buscando puerta a puerta a esos menores que se encuentran por fuera del sistema.

    Recuerda que al momento de realizar la solicitud, podrás seleccionar directamente el cupo entre las opciones disponibles y formalizar la matrícula de una vez, realizando el cargue de los respectivos documentos.

    Es importante recordar que las matrículas para niñas y niños entre 0 y 5 años están habilitadas todo el año. Las niñas y niños con edades entre 0 y 3 son atendidos en jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), mientras que aquellos entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos en los colegios oficiales de Bogotá.

    Este proceso es gratuito y principalmente virtual, se realiza a través del portal www.delamanocontigo.gov.co teniendo como objetivo facilitar el ingreso de los menores de edad al sistema educativo oficial.

