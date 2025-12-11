Las ‘Luces del Mundo’, el alumbrado Navideño de Monserrate en Bogotá

Foto: Cerro de Monserrate

Hasta el 12 de enero 2026, el Cerro de Monserrate de Navidad se transforma en un recorrido espiritual y luminoso con ‘Las Luces del Mundo’, una experiencia de alumbrado navideño que incorpora estaciones inspiradas en 11 países representadas por arcos y figuras que evocan portales luminosos que guían el camino despiertan los sentidos. La inauguración contará con la presentación del Coro Filarmónico Juvenil a las 5:00 p. m. en el interior del Santuario y luego en la plazoleta se presentará la obra musical “Navidad a la colombiana”. ¡Asiste!

Los tiquetes para el funicular o teleférico se podrán adquirir hasta las 10:00 p. m. de lunes a sábado y hasta las 8:00 p. m. los domingos y festivos, en las taquillas o a través de www.monserrate.co

Por primera vez, será posible apreciar el alumbrado instalado a lo largo de la línea del Funicular desde varios puntos de la ciudad.

Durante el ascenso hacia el Santuario, los visitantes encontrarán referencias visuales inspiradas en vitrales y catedrales europeas, el Coliseo Romano, tótems y fauna africana, paisajes de Islandia, las tradicionales sombrillas y el dragón chino, íconos arquitectónicos de Estados Unidos, flores de cerezo y peces koi de Japón, y elementos representativos de países como Tailandia, Inglaterra, Francia y México.

Este recorrido multicultural invita a descubrir el mundo a través de la luz, convirtiendo cada estación en un portal hacia una experiencia sensorial única.

Este recorrido multicultural invita a descubrir el mundo a través de la luz, convirtiendo cada estación en un portal hacia una experiencia sensorial única.

Los horarios iluminación en Cerro de Monserrate

El alumbrado estará disponible de lunes a domingo, de 5:30 p. m. a 11:59 p. m. Los tiquetes para el funicular o teleférico se podrán adquirir hasta las 10:00 p.m. de lunes a sábado y hasta las 8:00 p.m. los domingos y festivos, en las taquillas o a través de www.monserrate.co

Taquilla

El costo del tiquete de ida y regreso tanto para funicular como para teleférico es de $ 32.000. Es importante tener en cuenta que, los domingos, después de las 5:30 p.m., la tarifa será de $ 32.000, en lugar de la tarifa dominical habitual de $ 19.000

Además, el 24 y 31 de diciembre de 2025 no habrá iluminación navideña, y las taquillas cerrarán a las 3:00 p. m. esos días.

Colombia: Un Santuario de Luz.

En la estación dedicada a Colombia, destellos y efectos guiarán a los visitantes hacia un espacio que simboliza nuestro espíritu festivo: mariposas amarillas como portadoras de deseos, faroles que evocan el día de las velitas y un ambiente vibrante que culmina en el santuario, donde se instalarán proyectores con efectos fijos y dinámicos que iluminarán las escaleras, la plazoleta central y un imponente árbol de 18 metros de altura.