Recomendaciones clave para desplazarte en TransMilenio durante la temporada decembrina

Ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para Navidad 2025. Te presentamos recomendaciones clave para moverte mejor en TransMilenio durante esta temporada decembrina en la capital del país. ¡Toma nota y programa tus recorridos a puntos de encuentro navideños!

Recomendaciones son las siguientes:

Personaliza tu tarjeta TuLlave.

Planea tu viaje antes de salir. Puedes hacerlo por la aplicación TransMiApp.

Mantén libres las rutas de evacuación y zonas seguras

No transportes pólvora. ¡Está prohibido!

Mantén tus objetos personales seguros

Usa siempre los accesos autorizados

Si necesitas ayuda, busca a nuestros gestores, anfitriones o Policía. ¡La Navidad se vive mejor cuando nos cuidamos entre todos!.

Está en marcha un plan integral de refuerzo operativo, pedagógico y de control en las estaciones y portales con mayor demanda durante estas fechas. Para este fin, fueron priorizadas estaciones estratégicas con alta concentración de usuarios, entre ellas Avenida Jiménez, Museo del Oro, Museo Nacional, San Victorino, Flores–Área Andina, Calle 76, Calle 100 y los nueve portales del componente troncal, con especial énfasis en los túneles del Portal 80, Ricaurte, Jiménez, Aguas–Universidades y San Diego.

El Plan Navidad contará con la participación de más de 1100 personas entre Gestores de Convivencia, el Equipo Táctico de Emergencias, los Anfitriones de TransMilenio, la Policía del Comando de Transporte Masivo y los guardas de seguridad privada. Y se intensificarán las actividades de prevención con campañas pedagógicas orientadas al autocuidado, la difusión del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, el cuidado de menores de edad y el recordatorio sobre la prohibición de transportar pólvora en el Sistema.