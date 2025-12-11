La Pólvora Explota Mis Sentidos, campaña sobre efectos del uso de la pólvora en animales

Foto: IDPYBA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), presenta ‘La Pólvora Estalla Mis Sentidos’, una campaña creada para sensibilizar a la ciudadanía sobre los graves efectos que el uso de la pólvora genera en los animales durante las celebraciones de fin de año.

Con un tono emocional, educativo y empático, esta iniciativa invita a reflexionar sobre una realidad que suele permanecer en silencio: mientras la pólvora representa para muchos luz, color y celebración, para miles de animales significa miedo, desorientación y sufrimiento

Los animales poseen sentidos mucho más agudos que los humanos, por lo que cada estallido es percibido como una explosión que altera su bienestar, afecta su tranquilidad e incluso pone en riesgo su vida.

‘La Pólvora Estalla Mis Sentidos’ da voz a quienes no pueden expresar con palabras el impacto del ruido y nos recuerda que nuestras decisiones cotidianas pueden salvar vidas. Esta campaña transforma el mensaje tradicional de fiesta en un llamado a la empatía y la responsabilidad: celebrar no debe implicar causar miedo ni dolor.

El objetivo es claro: invitar a la ciudadanía a elegir celebraciones seguras, respetuosas y libres de pólvora, entendiendo que la verdadera alegría de las fiestas se construye en paz, no en medio del estruendo.

Como parte de su estrategia de divulgación, este mensaje estará presente en distintos espacios de Bogotá. La campaña tendrá un amplio despliegue visual, incluyendo su presencia en 98 estaciones de buses en diferentes puntos de la ciudad, para sensibilizar a miles de personas durante esta temporada.

Además, la campaña será difundida a través de las redes sociales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), amplificando su alcance e invitando a más ciudadanos a unirse a esta celebración responsable.

¡Reporta!

En estas festividades muchos animales son afectados por los fuertes ruidos y la pirotecnia. Reporta los casos que conozcas en el link? http://forms.office.com/r/zaP4gjdMMw

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) destaca que este es un piloto para conocer posibles afectaciones a los animales por la pólvora.