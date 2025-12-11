María Corina Machado reapareció en Oslo; anuncia que represará a Venezuela pese a los riesgos que corre

–La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, hizo su primera aparición pública en 11 meses la madrugada de este jueves en Oslo, ante sus seguidores, recibiendo una ovación y el canto del himno nacional de Venezuela, horas después de la ceremonia oficial en la que se le otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 y a la que no logró asistir.

Poco despues, aseguró que por supuesto va a regresar a Venezuela.

«Sé exactamente los riesgos que corro. Voy a estar en el lugar donde sea más útil para nuestra causa», afirmó María Corina en una entrevista con la BBC divulgada este jueves. «Hasta hace poco, el lugar donde creía que tenía que estar era Venezuela; el lugar donde creo que tengo que estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo», puntualizó.

«El gobierno venezolano dice que soy terrorista y que tengo que pasar el resto de mi vida en la cárcel, y me buscan», señaló. Admitió que «así que salir de Venezuela hoy, en estas circunstancias, es muy, muy peligroso. Solo quiero decir hoy que estoy aquí, porque muchos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo».

The 2025 peace laureate Maria Corina Machado arrived safely in Oslo, Norway in the early morning of 11 December. It was the first time in two years that she was able to embrace her daughter Ana (depicted in the first image) and the rest of her family. She was welcomed by an… pic.twitter.com/YnDmgF6aQt — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 11, 2025

TRADUCCIÓN: La laureada por la paz de 2025, María Corina Machado, llegó sana y salva a Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre.

Fue la primera vez en dos años que pudo abrazar a su hija Ana (representada en la primera imagen) y al resto de su familia. Fue recibida por una multitud emocionada y emotiva.

María Corina Machado ha recibido el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor de promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”

Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, la lider opositora llegó tarde para asistir a la ceremonia para recibir el premio Nobel de la Paz, que fue tomado por su hija Ana Corina Sosa.

Un centenar de seguidores la esperaron cantando y gritando consignas por su país para verla saludar desde el balcón del Grand Hotel, un gesto que suelen hacer los laureados con el Nobel de la Paz en la capital noruega.

Poco antes, el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, había anunciado que Machado ya se encontraba en Oslo, pero dijo que solo reuniría con su familia en el Grand Hotel de la capital noruegay que no estaba previsto que saluda a sus seguidores.

«María Corina Machado ya está en Oslo y de camino para llegar acá», al hotel, señaló Frydnes a los medios y a los seguidores de la exdiputada que aplaudieron y gritaban «valiente».

«Ella va a reunirse directamente con su familia, no habrá ningún encuentro hoy», añadió el máximo responsable del Comité Nobel Noruego, quien agradeció a todos por un «día maravilloso», pese a que la opositora no logró llegar a tiempo a Oslo para la cermonia del Nobel de la Paz.

Sin embargo, luego su exjefa de campaña, Magali Meda, indicó después que Machado estaba «en camino desde el aeropuerto» para reunirse con su familia y aseguró que saldría al balcón del hotel «porque (a sus seguidores) los quiere saludar».

Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025



Machado salió al balcón del Grand Hotel de Oslo, ya de madrugada visiblemente cansada pero sonriente, a saludar a sus seguidores y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.

Después, Machado bajó a saludar a los seguidores en la calle que la recibieron como estrella de rock que gritaban «¡Libertad!», «¡valiente!» y le pedían: «¡María ayúdanos a volver!», rompiendo la calma del centro en la apacible capital noruega.

La líder opositora no quiso responder preguntas al acercarse a la gente, donde se mezclaron periodistas y figuras políticas en el exilio como Leopoldo López, Lilian Tintori y Antonio Ledezma, todos radicados en España.

Casi a las 03H00 (02H00 GMT) regresó al hotel acompañada por su madre, Corina Parisca, portando banderas con mensajes de apoyo, rosarios y estampas de santos que le entregaron sus seguidores.

Machado salió de Venezuela en barco el martes y viajó a la vecina isla caribeña de Curazao, desde donde partió en un avión privado hacia Noruega, según una persona familiarizada con el asunto.

La fuente, que había sido informada por el equipo de Machado, dijo que su salida de la costa venezolana fue gestionada por su personal de seguridad.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el viaje de Machado a Curazao, que fue informado por primera vez por el Wall Street Journal.

Machado, de 58 años, tiene prohibido salir de Venezuela desde 2014 por orden del régimen de Nicolás Maduro, y este miércoles su hija Ana Corina Sosa pronunció en su nombre el discurso de aceptación del premio.

Frydnes señaló que informará cuanto antes del programa en Oslo este viernes de Machado, que por ahora tenía previsto acudir al Parlamento noruego y reunirse con el primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Støre, con quien iba a dar la rueda de prensa que se perdió el martes.

La llegada de Machado a Oslo, que vive normalmente en la clandestinidad en Venezuela, se produjo con casi tres días de retraso sobre su plan inicial previsto, debido a los problemas de salir de su país y la incertidumbre sobre cómo regresar después al país andino.

La líder opositora lamentó el jueves en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con Frydnes que no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que estaba ya «de camino» a Oslo.

«Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo», dijo en esa conversación, que se produjo cuando estaba a punto de tomar un vuelo, según confesó.

La ganadora del Nobel de la Paz 2025, llegó a Noruega horas después de la ceremonia de entrega del premio, después de más de un año casi todo el tiempo escondida y desafiando una prohibición de viajar que dura ya una década.

El Comité Noruego del Nobel otorgó el premio a Machado por su lucha contra lo que calificó de una dictadura en Venezuela.

Horas antes, el gobierno noruego había anunciado que Machado ofrecería una conferencia de prensa el jueves a las 10:15 CET (09H15 GMT) en Oslo. (Información DW).