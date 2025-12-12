Bogotá lanza estrategia para que nos unamos en pro del bienestar animal esta Navidad

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

¡Con una estrategia dirigida a fomentar la responsabilidad de los ciudadanos hacia el cuidado y la protección animal, la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) busca reducir problemáticas como el abandono, el maltrato animal y las afectaciones en nuestra fauna urbana por uso de pólvora.

Esta iniciativa contempla varias campañas específicas como la de ‘La Pólvora Estalla Mis Sentidos’ dirigida a impactar la percepción de los ciudadanos sobre los fuertes impactos de la pólvora en la vida normal de nuestros animales de compañía que los lleva a sentir ansiedad, intentar huir y a veces a tomar acciones que ponen en riesgo sus vidas.

Otra campaña es ‘Brinda Calor de Hogar Navideño’ la cual está dirigida a las familias que quieran abrir sus hogares por unos días durante la temporada navideña con el fin de recibir un perro o un gato de los que permanecen en nuestra Unidad de Cuidado Animal. Estos animales llevan meses e incluso años esperando una adopción y con este programa pasarán una mejor festividad al lado de seres humanos amorosos y cuidadores.

Entre los esfuerzos de prevención que llevamos a cabo destacamos la campaña ‘Vacaciones del Patas’ dirigida a que los viajeros entiendan su responsabilidad con los animales de compañía para que no los dejen solos, no los abandonen en aeropuertos y terminales de transporte, eviten el tráfico de fauna y garanticen su seguridad, en los viajes y destinos.

Y finalmente el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) está enfocado en que los ciudadanos apoyen la causa del no uso de animales como llamas y alpacas como diversión turística. Para ello, se trabaja con presencia constante en plazas y lugares turísticos sensibilizando a las personas sobre este propósito.