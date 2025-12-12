¿Dónde comprar pavos y perniles para Navidad 2025 y fin de año en Bogotá? Conoce aquí los puntos

Foto: IPES.

Prepara las cenas de Navidad 2025 y de fin de año con productos frescos y de la mejor calidad. En Bogotá hay lugares tradicionales en los que puedes encontrar perniles, pavo, uvas y más elementos para disfrutar en familia y amigos de una cena de Navidad o de fin de año. Visita el barrio Ciudad Montes III en la localidad de Puente Aranda o las 18 Plazas Distritales de Mercado de Bogota?. ¡Te contamos todos los detalles!

Termina el año 2025, época para renovar las energías y recibir el 2026 con los mejores deseos y anhelos. Son varias las tradiciones que por costumbre se llevan a cabo al momento de celebrar La Navidad 2024 y el año nuevo. Desde uvas, pavo, pernil de cerdo, tamales, buñuelos, natilla y otros elementos esenciales para compartir en estas fiestas.

Pavos, perniles de cerdo, carnes y otros en el barrio Ciudad Montes III

El lugar perfecto para conseguir pavos, perniles, carnes y este tipo de cenas es la avenida Primero de Mayo con carrera 50, en el barrio Ciudad Montes III de la localidad de Puente Aranda. Esta zona del occidente de Bogota?, es más que una intersección de calles, es un lugar lleno de locales comerciales en los que en diciembre vale la pena visitar.

Pavos perniles. Foto: IPES.

Además, de ingredientes y elementos cenas navideñas y de fin de año, hay para los comensales y visitantes, anchetas de diferentes tamaños, precios y para todo tipo de gustos.

Perniles de cerdo, pavos, carnes y otros ingredientes frescos en las 18 Plazas Distritales de Mercado de Bogotá

En las diferentes Plazas Distritales de Mercado, administradas por el Instituto para la Economía Social (IPES), podrás desde el tradicional pavo para Navidad 2024, así como toda variedad de especias frescas, ingredientes para los asados del 1 de enero y todas las hierbas que se necesitan para preparar una cena con sabor local, o si así lo deseas, puedes degustar también de deliciosos ajiacos santafereños y otras delicias bogotanas.

De postre puedes comprar los ingredientes para preparar una deliciosa natilla o los tradicionales buñuelos, que están presentes en nuestras mesas durante todo el año. Sin embargo, el arroz con leche, el arequipe o el manjar blanco también es una solución rápida y fácil de crear dulces de fin de año.

Cuando se habla de tamal, se habla de un alimento que se consume en las diferentes regiones de Colombia y que también están disponibles en las Plazas Distritales de Mercado de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Se trata de un delicioso plato típico envuelto en hojas frescas de hoja de plátano, amarrado con cabuya y convertido en un amasijo hecho de harina de maíz o de arroz y arveja; lleva huevo cocido, una rodaja de zanahoria, una porción de tocino, otra de carne de cerdo y una presa de pollo.

Tamales tolimenses, una opción tradicional culinaria para cenas de Navidad y fin de año. – Foto: IPES

Para las festividades decembrinas y para cualquier ocasión, se puede disfrutar de este plato típico de nuestra gastronomía colombiana que acompaña muy bien momentos especiales en familia.

Ubicación de las Plazas Distritales de Mercado de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’

Aquí te damos los datos de las Plazas de Mercado que son vigiladas y controladas por el Distrito, a través del Instituto para la Economía Social (IPES), ubicadas en diferentes localidades de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y que son parte de la cadena de abastecimiento de la cuidad y acceso a la gran despensa: