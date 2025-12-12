Del 13 al 24 de diciembre TransMilenio habilitará dos rutas navideñas en Bogotá

Foto: TransMilenio.

El Plan Integral de Navidad 2025 fue presentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se trata de una estrategia articulada entre todas las entidades de la Administración distrital para fortalecer la seguridad, la prevención y la convivencia durante la temporada decembrina, con énfasis en el control del uso de pólvora, la vigilancia en zonas comerciales y turísticas, y la gestión de la movilidad. En ese marco, se anunció que TransMilenio habilitará dos rutas especiales.

Conoce sobre las rutas navideñas de TransMilenio

Del 13 al 24 de diciembre, TransMilenio habilitará dos rutas especiales:

M09–H09 (troncales): Portal Tunal – Museo Nacional, con paradas en Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves y San Diego.

A024 (zonal): Plaza de Bolívar – Plaza Cultural Santamaría.

De acuerdo con lo estipulado, estas rutas funcionarán, en estas mismas fechas, desde las 6:00 p. m. hasta el final de la operación.

“TransMilenio está listo para una Navidad más cercana, con refuerzo operativo y pedagógico en estaciones y portales”, señaló la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz.

Movilidad lista para diciembre: regulación, control y más presencia en vía

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) activó un plan de gestión del tráfico con: 800 unidades en vía entre Agentes Civiles, Policía de Tránsito y el Grupo Guía, más de 500 acciones semanales contra el mal parqueo y 200 operativos de seguridad vial en zonas de alta afluencia, corredores estratégicos y eventos masivos.