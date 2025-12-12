Cayeron los ‘Yoker’, dedicados al hurto de bancos en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

La Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal, articulados con la Fiscalía General de la Nación, lograron la detención mediante orden judicial de siete personas y la imputación a dos más que se encuentran en centrocarcelario, quienes harían parte del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Yoker’, por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado.

Durante ocho meses, los investigadores recopilaron material probatorio entre cotejos morfológicos y dactiloscópicos, reconocimientos fotográficos, entrevistas judiciales, elaboración de fotogramas con relación de imágenes, trabajo de campo y denuncias penales, para evidenciar el accionar criminal de estos delincuentes dedicados al hurto a entidades financieras en Bogotá.

De acuerdo con las investigaciones, se pudo establecer que estas personas tenían unos roles específicos dentro de este grupo delincuencial, para la comisión de estos hechos delictivos, como instalador, transportador, controlador y campanero. Luego hacían labores de vigilancia y reconocimiento, para identificar horarios y medidas de seguridad de estos bancos, para posteriormente ingresar y, mediante el uso de armas de fuego, intimidar a los usuarios y trabajadores para hurtar el dinero de las cajas.

Luego de cometer estos hurtos, escapaban en vehículos de servicio público (taxis) y de gama, por unas rutas ya establecidas para evitar ser detenidos. Asimismo, contaban con diferentes medios logísticos como radios, vehículos, motocicletas, armas de fuego y celulares con los que efectuaban su actuar delincuencial.

Mediante cinco diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Kennedy y Bosa, fueron incautados ocho dispositivos móviles. De igual manera, se les atribuyen al menos 17 eventos de hurto a entidades bancarias en las localidades de Kennedy, Usaquén, Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe y Engativá.

Además, varios de estos capturados registran antecedentes por diferentes delitos. Con estas acciones operativas se afectaron las rentas criminales que efectuaron en los hurtos cometidos a estas entidades bancarias en una suma cercana a los 145 millones de pesos.

Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

Es importante destacar que, en lo que va corrido del año 2025, se ha logrado una reducción del 73 % en el hurto a entidades financieras con 11 casos menos en comparación al 2024.