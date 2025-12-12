Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes diciembre 12, 2025 -Dólar TRM $ 3,788.53 (vigente 13, 14 y 15 de diciembre) -Euro $ 4,466.20 -Bitcoin US$ 90.301,10 Tasa de Interés -DTF: 8,80% -UVR: $ 396,91 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,91 -Petróleo Brent US$ 57,39 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorCayeron los ‘Yoker’, dedicados al hurto de bancos en Bogotá Entrada siguienteResultados de las loterías y chances de este viernes 12 de diciembre de 2025 en Colombia También podría gustarte Economía Peso colombiano sube 2,77% con respecto al dólar estadounidense Manuel Reyes Beltran martes noviembre 8, 2016 Nacional Resultado de las loterías y chances de este domingo 17 de diciembre en Colombia Ariel Cabrera lunes diciembre 18, 2023 Nacional Iván Cepeda demandó a hermanos Uribe Vélez por conformación del Bloque Metro Iván Briceño jueves abril 12, 2012 Nacional Habitantes de Cajamarca decidirán si se ejecutan o no proyectos y actividades mineras Giovanni Alarcón M. sábado marzo 25, 2017