Comenzaron los pagos retroactivos de Ingreso Mínimo Garantizado para personas mayores

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)l recuerda a todas las personas mayores, beneficiarias de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) que reciben sus transferencias monetarias a través de Efecty, que pueden hacer el retiro de su dinero en cualquier punto de atención. Puntos de atención Efecty: https://www.efecty.com.co/web/puntos-de-atencion

Es importante mencionar que la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado envía mensajes de texto avisando a los ciudadanos que se ha realizado el pago mensual de su transferencia monetaria.

Así mismo, si las personas mayores no retiran el dinero del giro durante los próximos 30 días, en el siguiente mes vuelve a ser enviado con el fin de hacer redispersión de dichas transferencias.

Si no puede descargar una billetera digital y recibe su pago por Efecty, recuerde que solo para las personas mayores, los pagos no reclamados se reintentan hasta tres veces. En caso de no reclamarlo, se dejarán de realizar los pagos.

En ese sentido, si se presentan inconvenientes por la actualización de datos, los beneficiarios pueden acercarse a cualquiera de las subdirecciones locales de Integración Social y realizar el proceso de bancarización en cualquiera de las billeteras digitales habilitadas por la estrategia (Nequi, Daviplata, Dale y Movii).

Consulta aquí las Subdirecciones Locales de Integración Social: https://n9.cl/1sml1b

Problemas con la huella digital

Las personas que presenten inconvenientes con el registro de sus huellas digitales pueden acudir a los puntos Efecty. Allí podrán solicitar el formato de exoneración de huella, documento que les permitirá obtener un PIN para realizar sus retiros por un método alterno.

La estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado invita a todas las personas mayores a que se bancaricen en alguna de las billeteras digitales y a que mantengan actualizados sus datos personales para que los pagos sean más ágiles y seguros.