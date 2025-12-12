Celebre gratis la Navidad con concierto ‘Tríptico’: vallenato, popular y mariachi este 12 de diciembre  en Suba

Foto: redes sociales de Los Hijos de Matilde

Escenarios Móviles, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), te invita al concierto gratis ‘Tríptico – Vallenato, Popular y Mariachi’, una noche para celebrar tres géneros que viven en las fiestas, el corazón del pueblo y la tradición del canto masivo, este viernes 12 de diciembre de 2025, a partir de las 6:00 p. m. ¡Entrada libre!

El viernes 12 de diciembre de 2025, el espacio público se transforma en un escenario de encuentro y gozadera, donde la música popular, el vallenato de raíz y el sonido emblemático del mariachi convergen en una misma tarima para encender el ambiente.

Estos son los artistas que estarán en tarima alegrando la localidad de Suba. No te los pierdas, asiste con familia y amigos y gózate la Navidad en Bogotá: