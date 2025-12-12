Entrenubes celebra 25 años como parque ecológico clave para el suroriente

Foto: Alcaldía Local de Usme

El Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, uno de los principales pulmones verdes del suroriente de la ciudad, celebra 25 años de haber sido declarado como área protegida. Ubicado entre las localidades de Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, este ecosistema de más de 700 hectáreas de bosque altoandino, quebradas, senderos y vida silvestre continúa siendo un referente natural, ecológico y comunitario para Bogotá.

Un territorio defendido por la comunidad desde los años 90

La historia de Entrenubes es también la historia de la organización comunitaria. A mediados de los años 90, el crecimiento urbano presionaba las laderas de los cerros Guacamayas, Juan Rey y la Cuchilla del Gavilán. Frente a esta amenaza, líderes ambientales, juntas de acción comunal y actores sociales de las tres localidades impulsaron acciones de defensa del territorio.

En 1996 se iniciaron las primeras jornadas comunitarias de protección. Un año más tarde, el Plan de Ordenamiento Territorial del Borde Sur reconoció la zona como área de especial importancia ecológica. Finalmente, en el año 2000, Bogotá oficializó la creación del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, consolidando un proceso que la ciudadanía ya había defendido durante años.

Un aula ambiental que ha transformado la relación con la naturaleza

Desde su declaración como área protegida, Entrenubes se ha convertido en un escenario clave para la educación ambiental. En 2003 se inauguró la primera aula ambiental del parque, un espacio que ha permitido a estudiantes, familias y colectivos comunitarios aprender sobre conservación, biodiversidad y cuidado del entorno.

A lo largo de estos 25 años se han desarrollado jornadas de reforestación, restauración de senderos y recuperación de hectáreas afectadas, consolidando al parque como un ejemplo de resiliencia ecológica. Aunque la presión urbanística y la ocupación irregular han deteriorado cerca de 18 hectáreas, las acciones distritales y locales han permitido frenar invasiones, reubicar familias en zonas de riesgo y demoler construcciones que afectaban el ecosistema.

Un ecosistema con un valor ambiental incalculable

Entrenubes es hogar de siete quebradas que abastecen distintos puntos de la ciudad y funciona como corredor ecológico que conecta especies de flora y fauna propias del bosque altoandino. En su interior habitan aves como la tingua, el atrapamoscas, el chamicero y el búho, además de especies nativas como siete-cueros, arrayanes, encenillos y helechos gigantes.

Sus miradores naturales ofrecen vistas de 360 grados entre la ciudad y la montaña, un paisaje donde el nombre del parque cobra sentido: un territorio donde la ciudad se encuentra con la niebla y la niebla con el cielo.

¡Un llamado a la corresponsabilidad ciudadana!

Las autoridades locales reiteraron que Entrenubes es un patrimonio ambiental que requiere protección permanente. Evitar nuevos asentamientos irregulares, denunciar actividades que afecten el ecosistema y participar en actividades de conservación son acciones fundamentales para garantizar su preservación durante las próximas décadas.

Entrenubes es memoria, oxígeno, agua y vida. Es uno de los tesoros naturales más importantes del suroriente bogotano y un recordatorio de lo que la ciudad puede lograr cuando comunidad e instituciones trabajan juntas por la defensa del territorio.