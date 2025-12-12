Presidente Petro desmiente a Bruce Mac Master y explica que presupuesto 2026 aumentó por deudas heredadas

Foto: Presidencia de la República

?El mandatario respo?ndió en la red social X (antes Twitter) a las afirmaciones del dirigente gremial Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y aseguró que sus señalamientos sobre el aumento del presupuesto nacional “no corresponden a los hechos”.

El presidente afirmó que un dirigente gremial “serio” no debería difundir “este tipo de mentira”.

El jefe de Estado explicó que el incremento del presupuesto no surge de decisiones discrecionales del Gobierno nacional, sino de presiones estructurales acumuladas en la economía.

“El presupuesto aumenta en primer lugar porque aumenta la deuda interna”, señaló, al advertir que este comportamiento está directamente ligado a “la tasa de interés real que impone el Banco de la República”.

Añadió que un segundo componente determinante del gasto público es “el pago de 70 billones al FEPEC, o subsidio a la gasolina”, un pasivo generado por “el déficit de gasolina de Duque” y que hoy se mantiene como una obligación ineludible del Estado.

El presidente insistió en que estas presiones se vuelven más severas cuando la economía crece menos que el costo del endeudamiento.

“Como la tasa de crecimiento económico real está por debajo de la tasa real de interés, cualquier economista sabe que se hace insostenible la deuda”, afirmó.

En ese escenario, el jefe de Estado recordó que el Gobierno buscaba ampliar los ingresos de la Nación a través de una Ley de Financiamiento orientada a fortalecer la capacidad tributaria del país. Sin embargo, las Comisiones Económicas del Congreso hundieron la Ley de Financiamiento del Gobierno, con la que se buscaba recaudar 16,3 billones de pesos en impuestos a partir del próximo año, lo que —según el presidente Petro— eliminó una herramienta clave para reducir el riesgo fiscal.

El mandatario explicó que su propuesta tributaria buscaba que los mayores aportes recayeran sobre quienes más ingresos tienen. “Solo un crecimiento de la tributación podía disminuir la tasa riesgo que se aplica a la deuda tanto interna como externa”, dijo, y reiteró que esa reforma “quise que recayera sobre los más ricos de la sociedad, pero es precisamente lo que Bruce ayudó a impedir”.

El mandatario también cuestionó el efecto de la política monetaria, al recordar que durante el gobierno anterior las tasas “fueron cero y negativas incluso”, mientras que hoy “jala hacia arriba el gasto a través del incremento de la deuda y jala hacia abajo los ingresos a partir del crecimiento lento de la economía”.

A esas tensiones se suma un factor externo: “la caída del precio internacional del petróleo pesado por el crecimiento de la oferta petrolera y la presión armada sobre Venezuela”.

De mantenerse esta tendencia, advirtió que “Ecopetrol dejará de ser oferente de recursos y pasará a ser demandante en 2026”.

El mandatario concluyó que, en este contexto, “el presupuesto siempre crecerá inflado por la deuda, fundamentalmente interna, y su tasa de interés implícita”, mientras que los ingresos de la Nación avanzarán a un ritmo inferior, “ligado a la tasa de crecimiento real de la economía, deprimida precisamente por la tasa de interés real del Banco de la República”.

Finalmente, comparó la coyuntura actual con la crisis de los noventa y recordó que “por esa razón, en la crisis de 1998, Andrés Pastrana declaró emergencia”.