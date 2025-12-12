    • Bogotá Judicial

    Policía desmantela red de brokers financieros del Tren de Aragua en Bogotá

    Ariel Cabrera

    –La Policía Nacional reportó este viernes que asestó un golpe estratégico a las finanzas de la banda criminal venezolana «Tren de Aragua», al desmantelar en Bogotá una red de brokers financieros que movía su capital ilícito mediante criptoactivos y rutas binacionales hacia Venezuela.

    La acción, coordinada con Ameripol, la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, y la Fiscalia General de la Nación,
    afectó más de $21 mil millones usados para fortalecer esta estructura criminal.

    Ariel Cabrera
