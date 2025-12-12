Ejército destruyó laboratorio que producía cerca de una tonelada de cocaína al mes en El Peñol, Antioquia

–En el desarrollo de una operación coordinada entre tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º4 de la Cuarta Brigada y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en la vereda Despensas del municipio El Peñol, fue ubicado y destruido un laboratorio utilizado, al parecer, del llamado grupo pacificadores de Samaná del clan del golfo para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, estupefaciente destinado a la venta y distribución en distintos municipios del Oriente antioqueño.

Destruimos un laboratorio destinado a la fabricación de clorhidrato de cocaína, gracias a la acción conjunta de nuestro @COL_EJERCITO y la @PoliciaColombia, quienes llegaron hasta la vereda Despensas, en el municipio de El Peñón (Antioquia). Uniformados de la @Ejercito_div7… pic.twitter.com/y843Iql38G — Mindefensa (@mindefensa) December 12, 2025

En el lugar se encontraron 327 kilogramos de clorhidrato de cocaína en estado sólido y 619 galones en suspensión, además de grandes cantidades de insumos químicos como 130 galones de ácido clorhídrico y 856 galones de acetona, fundamentales para mantener activa la cadena de producción del estupefaciente.

Así mismo, fueron halladas cinco estructuras artesanales construidas en plástico junto con cuatro sistemas eléctricos que alimentaban la operación, un molde metálico para el prensado del alcaloide, una mesa de filtrado de dos puestos, un sistema de baño de María de cinco puestos, un tanque plástico de 1000 litros y una tolva de decantación de gran capacidad. También se encontraron una prensa hidráulica, cinco tubos de ensayo, dos grameras, 500 cauchos utilizados para impermeabilizar la infraestructura, así como dos bombillas LED, dos hornos microondas, una estufa artesanal, un cilindro de gas y un dispositivo tipo marciano empleado en las etapas finales del procesamiento.

La operación permitió interrumpir la producción mensual aproximada de una tonelada de clorhidrato de cocaína, lo que representa un golpe directo y significativo a la capacidad logística y financiera del GAO Clan del Golfo.

El material destruido y la infraestructura desmantelada generan una afectación económica estimada en más de 2000 millones, debilitando de manera contundente una de las principales fuentes de financiación ilícita de esta organización criminal.