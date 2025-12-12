Estado colombiano gana en segunda instancia millonario litigio por la operación del dominio .CO

Foto: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

El Consejo de Estado, en sentencia de segunda instancia, ratificó la legalidad de la adjudicación del contrato para la operación del dominio de internet de Colombia (.CO), al negar de manera definitiva las pretensiones de la demanda interpuesta por la sociedad Central Comercializadora de Internet S.A.S. contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

La acción judicial buscaba la nulidad de la Resolución 649 de 2020 y el contrato suscrito para la operación del dominio .CO, en un proceso cuyas pretensiones económicas ascendían a $109.562.750.146,09, una de las controversias de mayor impacto económico en el sector de las tecnologías de la información. Con el fallo del alto tribunal, estas pretensiones quedaron definitivamente desestimadas.

El Consejo de Estado concluyó que el proceso de adjudicación se adelantó conforme a la ley, al pliego de condiciones y bajo los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, descartando la existencia de irregularidades en la evaluación de las propuestas o en la decisión de adjudicación.

Durante todo el proceso judicial, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) intervino en defensa de los intereses de la Nación, aportando los argumentos jurídicos necesarios para respaldar la legalidad de las actuaciones del MinTIC.

“Este fallo es una victoria jurídica para el Estado colombiano. No solo ratifica que se actuó conforme a la ley en un proceso contractual estratégico para la economía digital, sino que además protege directamente el patrimonio público y fortalece la confianza en la contratación estatal», señaló el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés.

Adicionalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el proceso en primera instancia, condenó en costas a la parte demandante, fijando las agencias en derecho a favor de la entidad demandada en un valor equivalente al 3% de las pretensiones, es decir, cerca de $2.360 millones, conforme a lo establecido en el artículo 188 del CPACA.

El dominio .CO es uno de los activos digitales más importantes del país, por representar a Colombia en internet y generar ingresos significativos a través de su operación a nivel global. Por esta razón, su proceso de adjudicación ha sido de especial interés para la Nación.

Con esta decisión judicial definitiva, se mantiene en firme la legalidad del contrato, cerrando así una controversia de alto impacto económico y reforzando la seguridad jurídica en los procesos de contratación pública del Estado colombiano.

Con información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado