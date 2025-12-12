Resultados de las loterías y chances de este viernes 12 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías de Santander, Medellín y Risaralda y chances que jugaron este viernes 12 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5753 – La 5ta 6 – Tarde 9143 – La 5ta 6
Culona
Día 1512 – Noche
Astro Sol
1529 – Signo Escorpión
Pijao de Oro
2984 – La 5ta 9
Paisita
Día 5574 – La 5ta 5 – Noche
Chontico
Día 8357 – La 5ta 2 – Noche
Cafeterito
Tarde 8757- La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 6926 – La 5ta 1 – Noche
Cash three
Día 663 – Noche
Play Four
Día 5357 – Noche
Samán
Día 4128
Caribeña
Día 5982 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 9808 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 7985 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 2109 – La 5ta 6 – Tarde 8695 – La 5ta 7