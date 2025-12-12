    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 12 de diciembre de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías de Santander, Medellín y Risaralda y chances que jugaron este viernes 12 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5753 – La 5ta 6 – Tarde 9143 – La 5ta 6

    Culona
    Día 1512 – Noche

    Astro Sol
    1529 – Signo Escorpión

    Pijao de Oro
    2984 – La 5ta 9

    Paisita
    Día 5574 – La 5ta 5 – Noche

    Chontico
    Día 8357 – La 5ta 2 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 8757- La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 6926 – La 5ta 1 – Noche

    Cash three
    Día 663 – Noche

    Play Four
    Día 5357 – Noche

    Samán
    Día 4128

    Caribeña
    Día 5982 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 9808 – La 5ta 6 – Noche

    Fantástica
    Día 7985 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2109 – La 5ta 6 – Tarde 8695 – La 5ta 7

