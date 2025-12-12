Resultados de las loterías y chances de este viernes 12 de diciembre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías de Santander, Medellín y Risaralda y chances que jugaron este viernes 12 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 5753 – La 5ta 6 – Tarde 9143 – La 5ta 6

Culona

Día 1512 – Noche

Astro Sol

1529 – Signo Escorpión

Pijao de Oro

2984 – La 5ta 9

Paisita

Día 5574 – La 5ta 5 – Noche

Chontico

Día 8357 – La 5ta 2 – Noche

Cafeterito

Tarde 8757- La 5ta 0 – Noche

Sinuano

Día 6926 – La 5ta 1 – Noche

Cash three

Día 663 – Noche

Play Four

Día 5357 – Noche

Samán

Día 4128

Caribeña

Día 5982 – La 5ta 8 – Noche

Motilón

Tarde 9808 – La 5ta 6 – Noche

Fantástica

Día 7985 – La 5ta 4 – Noche

Antioqueñita

Día 2109 – La 5ta 6 – Tarde 8695 – La 5ta 7