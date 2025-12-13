Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 13 de diciembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este 13 de diciembre de 2025. ¡Toma nota!

Según el reporte del IDIGER, en la madrugada de este sábado, son estimadas condiciones secas con cielo mayormente nublado sobre Bogotá.

La temperatura mi?nima esperada es de 10 °C.

En la man?ana sobre Bogotá se preve? predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad con cielo mayormente nublado.

En la tarde se estima cielo mayormente cubierto con lluvias ligeras en sectores del occidente de la ciudad, en zonas de las localidades de Fontibo?n, Kennedy y Bosa.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.