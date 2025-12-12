Trump sobre los ataques por tierra en América Latina: «Eso va a empezar a suceder, no solamente en Venezuela»

–El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este viernes que fuerzas militares de su país atacarán por tierra lugares no especificados de América Latina para combatir a los cárteles, tras el éxito que han tenido los bombardeos perpetrados contra pequeñas embarcaciones –designadas sin pruebas de ‘narcolanchas’– en las aguas del hemisferio.

«Erradicamos el 96 % de las drogas que llegan por agua. Y ahora estamos empezando por tierra y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder. Y no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias», afirmó ante los medios desde la Casa Blanca.

#ÚLTIMAHORA ????"ESO VA A EMPEZAR A SUCEDER" — TRUMP SOBRE LOS ATAQUES POR TIERRA EN AMÉRICA LATINAhttps://t.co/7NT8ALXFvg "Ahora estamos empezando [las agresiones] por tierra, lo cual es mucho más fácil", afirmó el presidente estadounidense. https://t.co/4HC3ZJttMp pic.twitter.com/HDm3pYzcn3 — RT en Español (@ActualidadRT) December 12, 2025

En su decir, su administración ha erradicado «las drogas a niveles nunca antes vistos», lo que ha permitido «salvar 25.000 vidas estadounidenses», mientras que «cada uno de esos barcos» que, supuestamente, han tratado de llegar a territorio de su país con narcóticos, «han sido derribados».

Con respecto a la localización de los ataques, aclaró que «no se trata solo ataques en tierra en Venezuela. Se trata de ataques en tierra contra gente horrible que trae drogas y mata» a su pueblo. «No tiene que ser necesariamente en Venezuela. Son las personas que traen droga a nuestro país los objetivos», insistió.

Esta misma jornada, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, reiteró que su país no renunciará en ninguna circunstancia a la defensa de su soberanía.

«El Gobierno de EE.UU. debe saber que nosotros no nos vamos a rendir. Es un imposible histórico para nosotros rendirnos, después de las lecciones de historia que tenemos, que nos han dado nuestros libertadores y libertadoras», advirtió el alto funcionario en un discurso televisado.

El también vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía denunció asimismo que con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, «se pretende cerrar el Caribe a los intereses de EE.UU., se pretende dominar políticamente los Estados, se pretende robarse y apropiarse de los recursos naturales del hemisferio, especialmente de Suramérica». (Información RT).