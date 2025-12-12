    • Internacional

    Trump sobre los ataques por tierra en América Latina: «Eso va a empezar a suceder, no solamente en Venezuela»

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este viernes que fuerzas militares de su país atacarán por tierra lugares no especificados de América Latina para combatir a los cárteles, tras el éxito que han tenido los bombardeos perpetrados contra pequeñas embarcaciones –designadas sin pruebas de ‘narcolanchas’– en las aguas del hemisferio.

    «Erradicamos el 96 % de las drogas que llegan por agua. Y ahora estamos empezando por tierra y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder. Y no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias», afirmó ante los medios desde la Casa Blanca.

    En su decir, su administración ha erradicado «las drogas a niveles nunca antes vistos», lo que ha permitido «salvar 25.000 vidas estadounidenses», mientras que «cada uno de esos barcos» que, supuestamente, han tratado de llegar a territorio de su país con narcóticos, «han sido derribados».

    Con respecto a la localización de los ataques, aclaró que «no se trata solo ataques en tierra en Venezuela. Se trata de ataques en tierra contra gente horrible que trae drogas y mata» a su pueblo. «No tiene que ser necesariamente en Venezuela. Son las personas que traen droga a nuestro país los objetivos», insistió.

    Esta misma jornada, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, reiteró que su país no renunciará en ninguna circunstancia a la defensa de su soberanía.

    «El Gobierno de EE.UU. debe saber que nosotros no nos vamos a rendir. Es un imposible histórico para nosotros rendirnos, después de las lecciones de historia que tenemos, que nos han dado nuestros libertadores y libertadoras», advirtió el alto funcionario en un discurso televisado.

    El también vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía denunció asimismo que con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, «se pretende cerrar el Caribe a los intereses de EE.UU., se pretende dominar políticamente los Estados, se pretende robarse y apropiarse de los recursos naturales del hemisferio, especialmente de Suramérica». (Información RT).

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte