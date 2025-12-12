Sube a 43 las personas lesionadas con pólvora en Bogotá, en lo que va de diciembre de 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Honower Garzón.

En lo que va del mes de diciembre diciembre de 2025, en Bogotá ya son 43 el número de personas lesionadas con pólvora, con corte a las 2:00 p. m. de este jueves 11 de diciembre de 2025. Entre los afectados, 11 e son menores de 18 años y 32 casos más fueron reportados en mayores de 18 años. Entre los heridos por uso de fuegos pirotécnicos, según datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), hay 12 personas que resultaron lesionadas cuando se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

La localidades donde se registraron los casos son:

Usaque?n: dos casos.

Chapinero dos casos.

Santa Fe: dos casos.

San Cristo?bal: tres casos

Usme: cinco casos.

Tunjuelito: un caso.

Bosa: cinco casos.

Kennedy: cuatro casos.

Fontibón: un caso.

Engativá: ocho casos.

Suba: seis casos.

Los Mártires dos casos.

Puente Aranda. un caso.

Ciudad Bolívar: un caso.

Según reportes de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en:

Manos: 26 casos.

Rostro: 13 casos.

Ojos: seis casos.

Cuello: cuatro casos.

Pies: dos casos.

Tronco: un caso.

La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias.