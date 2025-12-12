EE.UU: Departamento de Seguridad cancela los Programas de Permisos de Reunificación Familiar para ciudadanos de Colombia y otros seis países de América Latina

–El Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU notificó este viernes que ha cancelado todos los programas categóricos de Permisos de Reunificación Familiar (FRP) para extranjeros y sus familiares inmediatos, de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras,

«Esta administración está poniendo fin al abuso de los permisos humanitarios que permitieron que extranjeros sin investigaciones de seguridad y verificaciones de antecedentes debidamente realizadas eludieran el proceso tradicional de los permisos de permanencia temporal (“parole”)», precisó.

Advirtió que el permiso de permanencia temporal nunca se concibió para usarse de esta manera, y DHS está restableciendo la otorgación de estos permisos caso por caso, tal como era la intención del Congreso. La cancelación de los programas FRP es un necesario retorno a políticas de sentido común y al principio de “Estados Unidos Primero”, puntualizó.

Igualmente, el Departamento de Seguridad subrayó que el deseo de reunir a las familias no está por encima de la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso y de defender la seguridad nacional y la seguridad pública.

«Los programas FRP tenían brechas de seguridad causadas por una verificación de antecedentes insuficiente que malhechores y defraudadores podían aprovechar para ingresar a Estados Unidos, lo que representaba un nivel inaceptable de riesgo para el país. DHS está priorizando la seguridad, protección y bienestar financiero y económico de los estadounidenses», agregó.

Una notificación del Registro Federal explica cómo se administrará la cancelación de los programas FRP, así:

Si a un extranjero se le concedió permiso de permanencia temporal en Estados Unidos bajo los programas FRP y su permiso de permanencia temporal aún no ha expirado el 14 de enero de 2026, se cancelará en esa fecha a menos que el extranjero tenga pendiente:

-Un Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, matasellada o que se haya presentado electrónicamente en o antes del 15 de diciembre de 2025, y que aún esté pendiente el 14 de enero de 2026. Si el extranjero tiene un Formulario I-485 pendiente, su permiso de permanencia temporal (parole) seguirá vigente hasta que expire dicho periodo de permiso o hasta que tomemos una decisión final sobre su Formulario I-485 pendiente, lo que ocurra primero.

«Si denegamos su Formulario I-485, su periodo de permiso se cancelará y dicho extranjero deberá salir de Estados Unidos inmediatamente», complementó.

El Departamento de Seguridad expresa también que cuando cancela el período permiso de permanencia temporal de un extranjero bajo los programas FRP, también revocará su autorización de empleo basada en dicho permiso de permanencia temporal.

«Notificaremos a cada extranjero individualmente que DHS está dando por terminado su período de permiso de permanencia temporal y revocando su autorización de empleo», destacó.

Finalmente señaló que los extranjeros que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas FRP «deben abandonar el país antes de la fecha de finalización de su permiso de permanencia temporal».

Y concluye: «Estos extranjeros deben usar la aplicación CBP Home para informar su intención de salir de EE. UU. Hay incentivos disponibles como una bonificación por salida, asistencia financiera y con los documentos de viaje, y la condonación de multas civiles para los extranjeros que cualifiquen».

Los extranjeros ilegales que se registren para la salida voluntaria a través de la aplicación CBP Home Mobile recibirán viajes gratuitos, un bono de salida de $1,000 y perdón por cualquier multa por no salir. A los extranjeros ilegales que soliciten asistencia se les organizará una salida oportuna.

La aplicación CBP Home Mobile permite a los inmigrantes ilegales planificar su regreso, incluida la oportunidad de partir de manera oportuna – permitiendo a los inmigrantes ilegales concluir asuntos laborales, escolares y personales y organizar su regreso de manera ordenada y legal.

Una vez que los extranjeros ilegales no criminales presenten su intención de partir a través de la aplicación CBP Home Mobile y pasen la investigación, ICE los despriorizará temporalmente para su detención o acción coercitiva antes de su salida programada.

El programa CBP Home permite a los extranjeros elegibles regresar a casa como viajeros regulares —sin arresto, detención ni restricciones. Es una alternativa segura y ordenada que brinda asistencia y flexibilidad, no miedo.

Se le perdonarán las multas civiles por no salir después de una orden final de expulsión o una orden de salida voluntaria en los EE. UU. No tendrás que pagar estas multas.