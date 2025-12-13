Este 13 de diciembre inauguran la exposición física y digital «La Gran Fiesta»

Foto: BibloRed

La Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal y la Biblioteca Pública Lago Timiza, en conjunto con la línea de Cultura Digital e Innovación de BibloRed, inauguran el 13 de diciembre de 2025 las exposiciones física y digital «La Gran Fiesta», resultado del Laboratorio de Memorias Festivas de Kennedy. La programación incluirá una comparsa, un conversatorio, el recorrido por la exposición física y una guía inicial para explorar la exposición digital. ¡Entrada libre!

Las exposiciones del Laboratorio de Memorias Festivas de Kennedy dan cuenta de un proceso de cocreación comunitaria que, durante dos años liderado por el Colectivo Katárti-K y BibloRed, ha invitado a reconocer la fiesta como un espacio para la construcción colectiva, la creatividad y la producción de memoria local. En el proceso, las bibliotecas, concebidas como escenarios para la cocreación, colaboración y experimentación, funcionaron como espacios para investigar, narrar y activar prácticas culturales que fortalecen el tejido social y promueven el diálogo entre generaciones desde el reconocimiento, fortalecimiento de capacidades y validación de saberes desde las voces y experiencias de las propias personas del territorio.

La exposición física y la digital se articulan así en un diálogo complementario entre lo analógico y lo digital, donde los objetos físicos y las narrativas digitales se enriquecen mutuamente para ofrecer una mirada amplia y sensible de las memorias festivas de Kennedy.

Conoce la programación acá: