Rescatan a bebé de 11 meses abandonado por sus padres mientras compraban cervezas en el Chorro de Quevedo en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

La Policía de Bogotá, en colaboración con el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, lograron rescatar a un bebé de 11 meses que fue abandonado en un vehículo en el Chorro de Quevedo, en el centro de Bogotá. Según las autoridades, los padres del bebé se encontraban comprando cervezas.

El menor estuvo solo y llorando durante varios minutos, y fue la misma comunidad la que alertó a las autoridades, quienes llegaron a revisar y constataron que los padres o responsables no estaban en el lugar. Es decir, habían dejado al bebé solo dentro del vehículo.´

Para evitar que el menor corriera riesgos, los uniformados de la Policía de Bogotá llamaron al Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, que rompió uno de los vidrios del carro.

Lo más alarmante es que, después del rescate y de que el menor fue puesto a salvo, los padres llegaron y señalaron que habían dejado al bebé de 11 meses dormido dentro del carro mientras ellos compraban cervezas.

Como ambos sujetos estaban en aparente estado de embriaguez, el menor fue trasladado a un centro especial de protección.

Para evitar estos hechos, Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) invitan a los padres a ser responsables con sus hijos.