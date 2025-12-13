Estos son los cierres y desvíos para el concierto de J Balvin en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello.

Este sábado 13 de diciembre de 2025, el Estadio Nemesio Camacho El Campín recibe en concierto a J Balvin. Y para el desarrollo de este evento, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos en corredores como la calle 53B Bis, transversal 28, la avenida NQS y otros corredores. ¡Toma nota y programa tus recorridos!

Cierres y desvíos por el oncierto a J Balvin en el estadio El Campín de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó afectaciones y/o cierres viales en distintos bloques de tiempos.

Desde las 10:00 p. m. del 11 de diciembre hasta las 11:59 p. m. del 14 de diciembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Desde las 10:00 a. m. del 12 de diciembre hasta las 10:00 a. m. del 14 de diciembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Carril total de la calzada norte de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la avenida carrera 30 (avenida NQS).

Sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre transversal 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), se debe direccionar a los peatones a hacer uso del sendero sur la calle 53B Bis.

Desde las 10:00 p. m. del 12 de noviembre hasta las 08:00 a. m. del 14 de diciembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre total de la carrera 28 entre calle 53B Bis y calle 53B.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera (avenida NQS).

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclousuarios que circulen por el sector el día de desarrollo de la actividad. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclousuarios; esta implementación se deberá realizar únicamente cuando por congestión en el sendero peatonal se requiere direccionar a los ciclousuarios a la calzada vehicular, esta implementación deberá ser coordinada con la SDM.

Se debe destinar personal de logística que guíe a los ciclousuarios a hacer uso del carril dispuesto para su paso seguro por inmediaciones al estadio los días de la actividad.

Desvíos autorizados Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – avenida carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al norte – calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1). Mapa 1.

Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la avenida calle 53 al occidente deberán tomar transversal 25 al sur – diagonal 53C al oriente – carrera 24 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 2).

Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 57 y toman la transversal 28 y carrera 28 al sur y avenida calle 53 al occidente, deberán tomar la carrera 21 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 2). Mapa 2.

Zonas Amarillas autorizadas

Los asistentes a los eventos podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 00:00 horas hasta las 04:00 horas del día 14 de diciembre de 2025, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos: