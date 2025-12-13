Estos barrios de Bogotá, Mosquera, Funza y Chía tienen cortes de luz este sábado 13 de diciembre
Foto: Enel Colombia
Este sábado 13 de diciembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Mosquera, Funza y Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 13 de diciembre de 2025
Localidad de Chapinero
Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 18 a carrera 22 entre calle 87 a calle 91 – Barrio El Chicó.
Localidad de Ciudad Bolívar
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 61 Sur a calle 63 Sur entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio Las Acacias.
Desde las 8:15 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 63 Sur a calle 65 Sur entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio Millán.
Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Barrio San Francisco.
Localidad de Fontibón
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 127 a carrera 129 – Barrio Puente Grande.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 98 a carrera 100 entre calle 24 a calle 26 – Barrio San José de Fontibón.
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 127 a carrera 129 entre calle 16 a calle 18 – Barrio San Pablo Jericó.
Localidad de Kennedy
Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 1 Sur a calle 5 Sur entre carrera 88 a carrera 91 – Barrio Osorio III.
Localidad de Puente Aranda
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 65 a carrera 67 – Barrio Centro Industrial.
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 14 a calle 16 – Barrio Estación Central.
Localidad de Suba
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 97 a calle 99 entre carrera 69 a carrera 71 – Barrio Guaymaral.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 41 a calle 45 entre carrera 20 a carrera 23 – Barrio Santa Teresita.
Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m. De la calle 111 a calle 113 entre carrera 16 a carrera 18 – Barrio San Patricio.
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 185 a calle 187 – Barrio Tibabita.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 13 de diciembre
Municipio de Mosquera, en Cundinamarca
Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 11 a carrera 13 – Municipio de Mosquera.
Municipio de Funza, en Cundinamarca
Desde las 9:15 a. m. hasta las 1:15 p. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 7 a calle 9 – Municipio de Funza.
Municipio de Chía, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 15 a calle 17 – Municipio de Chía.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.