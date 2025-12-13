Estos barrios de Bogotá, Mosquera, Funza y Chía tienen cortes de luz este sábado 13 de diciembre

Foto: Enel Colombia

Este sábado 13 de diciembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Mosquera, Funza y Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 13 de diciembre de 2025

Localidad de Chapinero

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 18 a carrera 22 entre calle 87 a calle 91 – Barrio El Chicó.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 61 Sur a calle 63 Sur entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio Las Acacias.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 63 Sur a calle 65 Sur entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio Millán.

Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Barrio San Francisco.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 127 a carrera 129 – Barrio Puente Grande.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 98 a carrera 100 entre calle 24 a calle 26 – Barrio San José de Fontibón.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 127 a carrera 129 entre calle 16 a calle 18 – Barrio San Pablo Jericó.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 1 Sur a calle 5 Sur entre carrera 88 a carrera 91 – Barrio Osorio III.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 65 a carrera 67 – Barrio Centro Industrial.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 14 a calle 16 – Barrio Estación Central.

Localidad de Suba

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 97 a calle 99 entre carrera 69 a carrera 71 – Barrio Guaymaral.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 41 a calle 45 entre carrera 20 a carrera 23 – Barrio Santa Teresita.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m. De la calle 111 a calle 113 entre carrera 16 a carrera 18 – Barrio San Patricio.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 185 a calle 187 – Barrio Tibabita.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 13 de diciembre

Municipio de Mosquera, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 11 a carrera 13 – Municipio de Mosquera.

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 9:15 a. m. hasta las 1:15 p. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 7 a calle 9 – Municipio de Funza.

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 15 a calle 17 – Municipio de Chía.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: