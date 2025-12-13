Trabajo sí hay en Bogotá: visite la Unidad Móvil Agencia Distrital de Empleo en Chapinero y acceda a vacantes hasta este 13 de diciembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá activa su Unidad Móvil de Atención para llegar a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde este martes 9 al sábado 13 de diciembre de 2025, a la Plazoleta del Parque El Lago Gaitán en Chapineno norte de Bogotá. Además, accede a más de 600 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en Chapinero

¿Vives en el norte de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Del martes 9 al sábado 13 de diciembre de 2025 y accede gratis:

Más de 600 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Algunos de los cargos y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 13 de diciembre de 2025

Cajera

Representante de atención estaciones – TransMilenio.

Operario de producción.

Auxiliar de cocina.

Operario metalmecánica.

Asesor call center portabilidad.

Servicios generales.

Domiciliarias con moto.

Asesor comercial call center.

Odontólogo general.

Auxiliar de farmacia.

Recepcionista de mercancía (técnico en logística).

Auxiliar de enfermería.

Vendedor tienda a tienda.

Médico general.

Auxiliar contable.

Auxiliar de tráfico.

Asesor de servicio (mesero).

Impulsadora.

Ayudante de instalación de ventanerías de sistema europeo.

Auxiliar de producción.

Auxiliar de bodega.

Promotor o mercaderista con moto.

Vendedor de servicios.

Técnico mecánico B.

Service client analyst.

Técnico de refrigeración.

Operario de máquina flexográfica.

Transferencista.

Profesional I contabilidad.

Profesional II contabilidad.

Ingeniero de pruebas.

Analista contable.

Conductor de ambulancia.

Ayudante de obra.

Brigadista.

Banderero.

Coordinador de exportaciones aéreas y marítimas.

Ejecutivo comercial.

Contador junior (con tarjeta profesional).

Ingeniero de desarrollo de software – semi senior.

Analista de desarrollo en talento humano.

Auxiliar ventas caja.

Auxiliar logístico para punto de venta.

Enfermero profesional.

Tecnología en radiología e imágenes diagnósticas.

Auxiliar de enfermería / tecnólogo atención prehospitalaria.

Conductor APH (ambulancia).

Promotor de ventas.

Y más.

Asiste a la Plazoleta del Parque El Lago Gaitán, en la carrera 15 #78-33. La Unidad Móvil de Atención prestará servicios con horarios de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado 8:00 a. m. a 12:00 m.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota