Acueducto de Bogotá atiende daño imprevisto en localidad de Kennedy

Imagen: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informa que un daño imprevisto en una tubería ubicada en avenida Américas con carrera 78 obligó a suspender el servicio de agua en algunos barrios de la localidad de Kennedy.

La zona que permanece sin servicio, se ubica desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur entre Carrera 79, hasta el Río Bogotá.

Barrios: Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casa Blanca Sur, Casablanca, Castilla, Catalina, Catalina II, Chucua de la Vaca I, Chucua de la Vaca II, Chucua de la Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito, El Carmelo, El Jazmín, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III y IV, El Vergel Oriental, Galán, Gran Britalia, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Cecilia, La Magdalena, La Pampa, La Paz Bosa, Las Acacias, Las Dos Avenidas, Llano Grande, Los Almendros, Mandalay, María Paz, Nuevo Techo, Osorio II, III y IV, Pastrana, Patio Bonito I, II y III, Pío XII, Provivienda Occidental, Roma, Saucedal, Tairona, Techo, Timiza, Tintalá, Tintalito, Tocarema, Valladolid, Vergel Occidental, Villa Alsacia II, Villa Nelly III Sector y Visión de Oriente, entre otros de la localidad de Kennedy.

La EAAB manifiesta su compromiso con la ciudadanía para resolver en el menor tiempo posible esta contingencia y mantiene habilitada la Acualínea 116 para atender cualquier inquietud de los usuarios del sector y en caso de requerir el servicio de carrotanques.