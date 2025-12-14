Conozca los cierres y desvíos en Bogotá por la carrera atlética ‘Xiaomi Pop Run’ este domingo 14 de diciembre
Foto: Crédito Running Colombia.
Este domingo 14 de diciembre de 2025, se lleva a cabo la carrera atlética ‘Xiaomi Pop Run’. Y para el desarrollo de esta carrera, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos en corredores como la avenida carrera Novena, calle 134, diagonal 92 y la carrera 23 en la localidad de Usaquén, al nororiente de Bogotá. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!
Cierres y desvíos en Bogotá por la carrera atlética ‘Xiaomi Pop Run’
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las afectaciones y/o cierres viales en el siguiente recorrido:
Recorrido de la carrera 10K ‘Xiaomi Pop Run’
Salida en la avenida carrera Novena en la calzada occidental con avenida calle 134 Parque Country Comodoro, avenida carrera Novena en la calzada occidental al sur, diagonal 92 en la calzada occidental al sur, retorno a la altura de la carrera 23, diagonal 92 en la calzada occidental al norte, avenida carrera Novena en la calzada occidental al norte, parque El Country Comodoro lugar donde termina el recorrido. (Ver el mapa 1).
Cierres y/o afectaciones viales por la carrera ‘Xiaomi Pop Run’
|TRAMO VIAL
|TIPO DE CIERRE
|HORA CIERRE
|HORA HABILITACIÓN
|Avenida carrera Novena entre calle 134 y calle 133.
|Cierre total de la calzada occidental.
|22:00 horas del 13 de diciembre.
|12:00 horas del 14 de diciembre.
|Calle 134 entre Carrera 10 y avenida carrera Novena.
|Cierre total de la calzada sur.
|22:00 horas del 13 de diciembre.
|12:00 horas del 14 de diciembre.
|Avenida carrera Novena entre calle 134 y calle 100.
|Cierre total de la calzada occidental, dando manejo a Ciclovía.
|6:00 horas del 14 de diciembre.
|9:30 horas del 14 de diciembre.
|Diagonal 92 entre calle 100 y carrera 23.
|Cierre total de la calzada occidental.
|6:00 horas del 14 de diciembre.
|9:30 horas del 14 de diciembre.
Desvíos autorizados por la carrera ‘Xiaomi Pop Run’
- Durante las actividades de montaje, los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la avenida carrera Novena, deberán tomar la calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – carrera Décima al sur – calle 131A al oriente – avenida carrera Novena al sur empalmando con recorrido habitual (Ver mapa 2).
Mapa 2. Desvío avenida carrera Novena sentido norte a sur, durante montajes.
- Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera Novena, deberán tomar la avenida calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – avenida carrera Séptima al sur (Ver mapa 3).
También puedes conocer: Navidad es Cultura con alumbrados, desfiles, ferias y conciertos en Bogotá: asiste gratis del 5 al 23 de diciembre
Recomendaciones
- Para los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) o TransMilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.
- Se recomienda programar los viajes y actividades el domingo 14 de diciembre de 2025 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.
- Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.
- Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.
- Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.