Conozca los cierres y desvíos en Bogotá por la carrera atlética ‘Xiaomi Pop Run’ este domingo 14 de diciembre

Foto: Crédito Running Colombia.

Este domingo 14 de diciembre de 2025, se lleva a cabo la carrera atlética ‘Xiaomi Pop Run’. Y para el desarrollo de esta carrera, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos en corredores como la avenida carrera Novena, calle 134, diagonal 92 y la carrera 23 en la localidad de Usaquén, al nororiente de Bogotá. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Cierres y desvíos en Bogotá por la carrera atlética ‘Xiaomi Pop Run’

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las afectaciones y/o cierres viales en el siguiente recorrido:

Recorrido de la carrera 10K ‘Xiaomi Pop Run’

Salida en la avenida carrera Novena en la calzada occidental con avenida calle 134 Parque Country Comodoro, avenida carrera Novena en la calzada occidental al sur, diagonal 92 en la calzada occidental al sur, retorno a la altura de la carrera 23, diagonal 92 en la calzada occidental al norte, avenida carrera Novena en la calzada occidental al norte, parque El Country Comodoro lugar donde termina el recorrido. (Ver el mapa 1).

Mapa 1. Recorrido Carrera Xiaomi Pop Run – 10k.

Cierres y/o afectaciones viales por la carrera ‘Xiaomi Pop Run’

TRAMO VIAL TIPO DE CIERRE HORA CIERRE HORA HABILITACIÓN Avenida carrera Novena entre calle 134 y calle 133. Cierre total de la calzada occidental. 22:00 horas del 13 de diciembre. 12:00 horas del 14 de diciembre. Calle 134 entre Carrera 10 y avenida carrera Novena. Cierre total de la calzada sur. 22:00 horas del 13 de diciembre. 12:00 horas del 14 de diciembre. Avenida carrera Novena entre calle 134 y calle 100. Cierre total de la calzada occidental, dando manejo a Ciclovía. 6:00 horas del 14 de diciembre. 9:30 horas del 14 de diciembre. Diagonal 92 entre calle 100 y carrera 23. Cierre total de la calzada occidental. 6:00 horas del 14 de diciembre. 9:30 horas del 14 de diciembre.

Desvíos autorizados por la carrera ‘Xiaomi Pop Run’

Durante las actividades de montaje, los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la avenida carrera Novena, deberán tomar la calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – carrera Décima al sur – calle 131A al oriente – avenida carrera Novena al sur empalmando con recorrido habitual (Ver mapa 2).

Mapa 2. Desvío avenida carrera Novena sentido norte a sur, durante montajes.

Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera Novena, deberán tomar la avenida calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – avenida carrera Séptima al sur (Ver mapa 3).

También puedes conocer: Navidad es Cultura con alumbrados, desfiles, ferias y conciertos en Bogotá: asiste gratis del 5 al 23 de diciembre

Los usuarios que circulen por la avenida calle 134 en sentido occidente a oriente deberán continuar al oriente por la avenida calle 134 y avenida carrera Séptima al sur o al norte (Ver mapa 3). Mapa 3. Desvío avenida carrera Novena sentido norte a sur y avenida calle 134.

Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 94 y deseen tomar la avenida NQS al sur, deberán tomar carrera 19 al norte y avenida calle 100 al occidente (Ver mapa 4 – color morado).

Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 15 o sentido oriente a occidente por la avenida calle 100 y toman la avenida carrera Novena – avenida NQS al sur, deberán continuar al occidente por avenida calle 100 y autopista Norte al sur (Ver mapa 4 – color negro). Mapa 9. Desvío sector autopista Norte y avenida calle 100.

Recomendaciones