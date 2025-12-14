Conozca las actividades en la Ciclovía de Bogotá de este domingo 14 de diciembre

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 14 de diciembre de 2025. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte y diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal de la Ciclovía de Bogotá funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, este domingo 14 de diciembre

Campañas de Comportamiento vial

Presentación de las normas de la Ciclovía para que la disfrutes de forma segura con nosotros.

El domingo 14 de diciembre en:

Carrera 50 con Calle 3

¡Ven y disfruta de un espacio seguro en la Ciclovía!

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este domingo 14 de diciembre, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.

Carrera 7 con Calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía

Aprende a montar bicicleta. El domingo 14 de diciembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con Calle 42

Avenida Boyacá con Calle 134

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz

Se tendrán puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Carrera 50 con Calle 2 D

Carrera 7 con Calle 28

Avenida Boyacá con Calle 138

Avenida Boyacá con Calle 52 sur

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.