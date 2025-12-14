Así avanza el mejoramiento de vías en Bosa San Bernardino

Foto: UMV.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), continúa llevando soluciones reales a los barrios de la ciudad. En el marco de la estrategia ‘Llegamos al Barrio’, la entidad avanza en la intervención de la malla vial local de Bosa San Bernardino, donde se ejecutan obras para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de miles de habitantes de esta localidad de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. ¡Aquí sí pasa!

En total, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) interviene 28 segmentos viales, que representan 11.362 m². A la fecha, ya se encuentran renovados 24 segmentos equivalentes a 4.355 m² y permanecen en ejecución 4 tramos adicionales de 7.007 m², lo que refleja un avance general del 86%.

Los trabajos iniciaron el 17 de octubre y finalizarán en diciembre. Incluyen actividades de parcheo, cambio de carpeta y aplicación de asfalto reciclado, lo que contribuye a la sostenibilidad. Además, se instala una capa final con grano de caucho, una solución que mejora la durabilidad y promueve la economía circular en las vías intervenidas. Para estas labores se emplea maquinaria especializada como fresadora, minicargador, vibrocompactador, y vehículos de apoyo como volquetas.

Las mejoras benefician directamente a más de 237.000 habitantes de la UPZ Bosa Central, así como a instituciones y espacios clave del sector, entre ellos:

Colegio Distrital La Esperanza

Colegio Distrital Gran Colombiano

Parque La Esperanza

Humedal Tibanica. Foto: UMV.

Las intervenciones se realizan en vías del entorno de la avenida Ciudad de Cali, en diferentes tramos ubicados entre las calles 73 sur y 78 sur, y las carreras 77 y 100A, impactando positivamente la movilidad interna del barrio y sus conexiones principales.