Equipo de fútbol La Equidad se transforma en Internacional de Bogotá

Turismo Bogotá, junto con la Cámara de Comercio de Bogotá e Invest in Bogotá —entidades que comparten la licencia de uso de la Marca Ciudad— presentaron oficialmente Internacional de Bogotá, el nuevo proyecto deportivo que transforma a La Equidad e incorpora por primera vez la Marca Bogotá en la camiseta de un club profesional.

“Este hito fortalece la construcción de identidad, competitividad y proyección internacional de la capital, consolidando a Bogotá como una ciudad que impulsa el talento, la innovación y el deporte como plataformas estratégicas para conectarse con el mundo”, explicó Ángela Garzón, directora de Turismo de Bogotá.

Una nueva era para el deporte en Bogotá

El club, anteriormente conocido como La Equidad, fue adquirido en enero de 2025 por un consorcio internacional, con una inversión de alrededor $20 millones de dólares, una de las más altas en la historia reciente del fútbol colombiano. Detrás del proyecto se encuentran figuras globales del entretenimiento, la inversión y el deporte como Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Eva Longoria, Kate Upton, Justin Verlander, y Scott Galloway, bajo el liderazgo del Tylis-Porter Group.

La camiseta presentada hoy incorpora elementos que rinden homenaje al territorio y a la identidad bogotana:

Cerros Orientales: origen, territorio y paisaje.

Cóndor Andino: resiliencia, liderazgo y visión de altura.

Paleta blanco-negro-dorado: unión, fuerza y grandeza inspiradas en el mito de El Dorado.

Un proyecto articulado que fortalece la identidad de ciudad

El lanzamiento contó con el respaldo de la Alcaldía Mayor, el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), el Instituto Distrital de Turismo -IDT-, la Cámara de Comercio de Bogotá, Invest in Bogotá y el Bureau de Convenciones, entidades que reconocen en el proyecto una oportunidad estratégica para amplificar la narrativa de Bogotá en escenarios nacionales e internacionales.

A la presentación asistieron Ángela Garzón, directora de Turismo de Bogotá; el presidente del club, Nicolás Maya; el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros; el director del IDRD, Daniel García; el director ejecutivo de Invest in Bogotá, Carlos Suárez y su equipo directivo, entre otros líderes del ecosistema deportivo, turístico y empresarial.

“Para nuestro club es un honor contar con el respaldo del alcalde Carlos Fernando Galán y de las entidades de la ciudad. Compartimos una visión común: proyectar una Bogotá positiva, diversa y contemporánea ante el país y el mundo. Internacional de Bogotá nace para aportar activamente a ese propósito”, aseguró Nicolas Maya, presidente del equipo.

Bogotá como capital deportiva global

Con Internacional de Bogotá, la ciudad consolida un proyecto que impulsa el sentido de pertenencia, potencia su imagen ante nuevas audiencias y convierte el deporte en una herramienta para proyectar una Bogotá moderna, sostenible, diversa e innovadora.

“Para la Cámara de Comercio de Bogotá, el deporte es un motor de desarrollo, competitividad y calidad de vida. Nos llena de orgullo acompañar este proyecto que refleja la confianza en Bogotá y la proyecta al mundo como una ciudad dinámica, creativa y abierta a grandes iniciativas. Desde el 2024 impulsamos la Iniciativa Clúster del Deporte convencidos de que el trabajo colaborativo entre sector público, empresarios y aliados estratégicos fortalece el tejido económico y social de la ciudad.

Ver hoy la Marca Bogotá en la camiseta de un equipo que representa a la capital reafirma nuestro propósito de promover el orgullo, el sentido de pertenencia y las oportunidades que hacen de Bogotá una ciudad que acoge a todos: Bogotá es tu casa”, afirmó Ovidio Claros, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

La Marca Ciudad: protagonista del futuro deportivo de Bogotá

Este lanzamiento no sólo marca un antes y un después para el club, sino que también abre un capítulo fundamental para la Marca Ciudad Bogotá, que se posiciona como un símbolo de orgullo, identidad y visión compartida.