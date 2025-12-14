Bogotá aseguró préstamos de 1.060 millones de dólares para continuidad en 2026 de la Línea 1 del Metro

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

¡El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aprobaron créditos por 1.060 millones de dólares que asegurarán la continuidad en el 2026 de la Línea 1 del Metro. Así lo dió a conocer el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, este jueves 11 de diciembre de 2025. Con estos nuevos recursos se garantiza la operación y puesta en marcha Línea 1 del Metro de Bogotá en el primer semestre de 2028.

Con la Línea 1 del Metro de Bogotá, la capital de Colombia, transformará su modelo de transporte público y de movilidad.

«¡Gran noticia para el Metro de Bogotá! Ya podemos confirmar la aprobación de dos créditos que suman 1.060 millones de dólares entre el banco mundial y el Banco Interamericano es desarrollo con estos recursos sumados a los del banco europeo de inversiones, tenemos garantizada la financiación del metro para el próximo año, explicó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Con estos recursos se blinda y se garantiza de manera real, la transformación más grande en la movilidad de Bogotá. Con corte al 30 de noviembre de 2025, este megaproyecto presentó un avance del 68,64 %.

«Esto nos va a permitir llevar el proyecto cerca del 90 % de avance, el metro sigue avanzando y brindamos la financiación para despejar el camino del proyecto que está esperando Bogotá hace 80 años», expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Avanza la instalación de rieles en el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Asimismo, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) destacó que se han instalado 2.438 metros de rieles (doble línea férrea) sobre el viaducto, y 11.305 metros de un total de 17.370 m. en el Patio Taller. Cada riel tiene una longitud de 25 metros y pesa aproximadamente 1.350 kilos.

La instalación de los rieles que componen la vía férrea de la L1MB combina la exactitud del trabajo humano con la eficiencia de maquinaria avanzada. Se está empleando tecnología similar a la usada en proyectos gigantescos como el tren de alta velocidad Beijing–Shanghai (1.318?km, 350?km/h), y otras líneas de vanguardia como la Línea 3 de Xiam y el ferrocarril de la costa este de Malasia.