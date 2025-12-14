Resultados de las loterías y chances de este domingo 14 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 14 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Culona
Día 3112 – Noche
Paisita
Día 1651 – La 5ta 8 – Noche 4880
Chontico
Día 9220 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 7212 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 717 – Noche
Play Four
Día 6653 – Noche
Samán
Día 6527
Caribeña
Día 0406 – La 5ta 3 – Noche
Motilón
Tarde 8322 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 6885 – La 5ta 8 – Tarde 1363 – La 5ta 6