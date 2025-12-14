    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este domingo 14 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 14 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 3112 – Noche

    Paisita
    Día 1651 – La 5ta 8 – Noche 4880

    Chontico
    Día 9220 – La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 7212 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 717 – Noche

    Play Four
    Día 6653 – Noche

    Samán
    Día 6527

    Caribeña
    Día 0406 – La 5ta 3 – Noche

    Motilón
    Tarde 8322 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6885 – La 5ta 8 – Tarde 1363 – La 5ta 6

    Ariel Cabrera
