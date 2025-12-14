EE.UU: 600 mil inmigrantes han sido deportados este año; ‘zar de la frontera’lanza un ultimátum a los inmigrantes

–El encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, exigió a los inmigrantes que permanecen en situación irregular que «vuelvan a casa» por su cuenta, indicando que, en caso contrario, las autoridades estadounidenses van a deportarles.

«Váyase del país por su cuenta e intente volver bajo un programa legal, porque [de lo contrario] tendremos que buscarle, encontrarle y deportarle, indicó durante una conferencia de prensa, celebrada este sábado en California, frente al muro fronterizo con México.

Asimismo, el llamado ‘zar de la frontera’ avisó de que «existen restricciones legales» que impiden a las personas previamente deportadas volver al país. «Así que haga lo correcto. Ponga sus asuntos en orden y vuelva a casa», manifestó, añadiendo que EE.UU. es «la nación más generosa», que acoge a «más refugiados que nadie».

En ese contexto, el funcionario anunció que EE.UU. ha superado este año las 600.000 deportaciones, enfatizando que se está trabajando para «crear la frontera más segura en la historia de esta nación».

Las declaraciones de Homan tienen lugar en medio del endurecimiento de las políticas migratorias y control fronterizo, que se ha producido desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. Así, el presidente estadounidense declaró en junio que su gobierno busca deportar al menos a un millón de inmigrantes por año.

EE.UU compró seis aviones para tener su propia flota para las deportaciones

El pasado miércoles el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) firmó un contrato para adquirir al menos seis aviones Boeing 737 que serán destinados para los procesos de deportaciones, una acción que permitirá a la entidad contar con su propia flota para tal fin.

El contrato es por casi 140 millones de dólares y se financiará con parte de los 170.000 millones de dólares aprobados por el Congreso de EE.UU. a principios de este año para la agenda de frontera e inmigración del presidente estadounidense, Donald Trump, para los próximos cuatro años, recursos que fueron incluidos en el extenso paquete fiscal impulsado por el Partido Republicano, reveló este miércoles The Washington Post.

Hasta el momento, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha llevado a cabo las deportaciones en vuelos chárter de compañías privadas.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, dijo que los nuevos aviones llevarán a ahorrar dinero, «al permitir que el ICE opere de manera más eficaz, entre otras cosas, utilizando rutas de vuelo más eficientes».

El contrato para la adquisición de los aviones se da a conocer después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicara que le gustaría que la entidad que dirige contara con sus propias aeronaves para realizar las expulsiones de migrantes.

En noviembre pasado, The Wall Street Journal reveló que Noem habría dado la orden a ICE para comparar unos 10 aviones Boeing 737 de la aerolínea Spirit Airlines, pero que la transacción no logró concretarse.

Los funcionarios de EE.UU. se han fijado como objetivo deportar a un millón de personas antes de que termine el primer año de Trump en el cargo, que asumió el 20 de enero pasado.

Aunque hasta ahora no se han publicado cifras oficiales, el llamado ‘zar de la frontera’ estadounidense, Tom Homan, ha dicho, según cita The Washington Post, que se han realizado más de 579.000 expulsiones. Asimismo, de acuerdo con datos del DHS, casi 66.000 inmigrantes se encuentran detenidos.

Desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez denunció este miércoles que «la cacería de migrantes en EE.UU. es una realidad que enfrentan muchos cubanos en ese país». «Traicionados y abandonados por quienes los incentivaron a migrar bajo falsas promesas electorales, ahora son apresados, golpeados y deportados a terceros países por la fuerza», manifestó.

(Información RT).